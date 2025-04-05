Karadeniz Ereğli Belediyespor 23 Yıl Sonra 3. Lig'e Yükseldi

GÖKHAN YILMAZ/MUSTAFA KEMAL BEKTAŞ - Zonguldak temsilcisi Karadeniz Ereğli Belediyespor, 23 yılın ardından yeniden profesyonel lige çıkmanın mutluluğunu yaşıyor.

En son 2001-2002 sezonunda 3. Lig'de mücadele eden Karadeniz Ereğli Belediyespor, o tarihten bugüne 11 sezonu Bölgesel Amatör Lig olmak üzere 23 yıldır amatör ligde mücadele ediyor.

Bu sezon TFF Bölgesel Amatör Lig 5 Grup'ta yer alan Karadeniz temsilcisi, 16 takımdan oluşan grubun 25. hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı Çilimli Belediyespor'u 3-0'lık skorla geçti.

En yakın takipçisi Çubukspor Futbol AŞ'nin mağlup olmasıyla rakibiyle aradaki puan farkını 13'e çıkaran eflatun-beyazlı takım, ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu matematiksel olarak garantiledi.

Ligin 29. haftasında karşılaşacağı Suluova Sebatspor'un ligden çekilmesi nedeniyle hükmen kazanacak olan Karadeniz Ereğli Belediyespor, geride kalan 4 maçını kaybetse bile 3. Lig'e çıkacak.

Ereğli temsilcisi, sırasıyla 6 Nisan'da Çubukspor Futbol AŞ, 13 Nisan'da Keçiören Belediyesi Bağlumspor, 20 Nisan'da Gençlik Mimar Sinanspor ve 4 Mayıs'ta Geredespor ile karşılaşacağı maçların ardından resmen şampiyonluğunu ilan edecek.

Oynadığı 25 maçta 22 galibiyet, 3 beraberlik alan Karadeniz temsilcisi, 10 grupta toplam 153 takımdan oluşan Bölgesel Amatör Ligde, "namağlup" unvana sahip iki takımdan biri. Yenilgisiz unvana sahip diğer takım ise 1. grupta 3'üncü sırada yer alan Şırnak Petrol Spor Kulübü.

İkinci başkan Katı: "Gelecek bizim için çok daha güzel olacak"

Kulübün ikinci başkanı Akın Katı, AA muhabirine, 23 yıldır amatör ligden bir türlü çıkamadıklarını, her yıl yeni takım kursalar da bir türlü başarıya ulaşamadıklarını söyledi.

Sezon başı tasarruf tedbirleri kapsamında belediyede belli tedbirler alınmasından dolayı kulübün kapanma süreci yaşadığını anlatan Katı, takıma sahip çıkıp belirledikleri hedef doğrultusunda çalışmalara başladıklarını aktardı.

Katı, yerinde transferlerle takımı şekillendirdiklerini, bulundukları grupta güçlü rakiplerinin olduğunu ancak kulüp ve şehir olarak yakaladıkları iyi enerjinin başarıyı getirdiğini dile getirdi.

Galibiyet serileriyle takımın zirvede yer aldığını kaydeden Katı, "Ereğli halkımıza karşı mahcup olmadığımız için çok mutluyum. Gelecek bizim için çok daha güzel olacak. İlçemiz açısından bunun inanılmaz bir kazanç olduğunu düşünüyorum. Bunun da ileride çok büyük katkılar getireceğine inanıyorum." dedi.

Katı, sezon başından bu yana kendilerine destek olan taraftarlara da teşekkür etti.

Teknik direktör Başoğlu: "İyi, istekli ve istikrarlı çalıştık"

Teknik direktör Gökmen Başoğlu da takımdaki kaynaşmayı en hızlı şekilde sağlayıp takımı lige hazır hale getirdiklerini, bunun da meyvelerini kısa zamanda almaya başladıklarını ifade etti.

Başoğlu, liderliği aldıkları günden bu zamana kadar zirveyi kimseye bırakmadan sezonun bitimine 5 hafta kala şampiyonluğu garantilediklerine değinerek, "Uzun bir yoldan geldik. İyi, istekli ve istikrarlı çalıştık. Burada emeği çok büyük olan oyuncularımıza çok teşekkür ediyorum. Bizi her konuda iyi dinleyip sahada istediklerimizi iyi uyguladılar. Böylece sonuca gitmek de çok kolay oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Başarı için inanmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Başoğlu, şöyle devam etti:

"23 yıllık özlem bu şampiyonluğu bizim için daha anlamlı hale getiriyor. Bu şehri profesyonel lige tekrar kazandırmak her şeyden önce futbolsever olarak önemli bir görevimizdi. Bize verilen bu görevde sorumluluğumuzu biliyorduk. İyi çalıştık, sahaya iyi yansıttık ve başarılı olduk. Şehre hayırlı olsun, istediğimiz bir şampiyonluktu. Bundan sonraki süreçte de futbolseverlerin çok daha güzel maçlar seyredeceğine ve bu takımı yalnız bırakmayacaklarına inanıyoruz. Bu sevgi ve desteği yeterli düzeyde gösterdiler. Bizi hiçbir yerde, hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Onlara karşı sözümü tuttuğumuz için de ayrıca mutluyuz."

Başoğlu, sezon sonunda "en iyi" istatistiklere sahip olmak ve sezonu kendilerine yakışır şekilde tamamlamak istediklerini sözlerine ekledi.

Takımın ikinci kaptanı Cömert Kandemir ise sezonun kendileri için çok iyi geçtiğini, şampiyonluğun kendisi için ayrı bir önem taşıdığını söyledi.

Cömert, büyüdüğü ve futbola başladığı yerde şampiyonluk yaşamanın kendisi için özel bir duygu olduğunu dile getirdi.