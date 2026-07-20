Sinop’ta 59. Dikmen Yağlı Güreşleri Coşkusu - Son Dakika
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Sinop’ta 59. Dikmen Yağlı Güreşleri Coşkusu

Sinop’ta 59. Dikmen Yağlı Güreşleri Coşkusu
20.07.2026 15:11  Güncelleme: 15:13
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Sinop'ta, "Karadeniz'in Kırkpınarı" olarak anılan 59. Geleneksel Dikmen Yağlı Güreşleri, Sırık Kebabı ve Keşkek Festivali, bu yıl da binlerce güreşseverin katılımıyla büyük bir coşku içerisinde gerçekleştirildi.

Sinop'ta, " Karadeniz'in Kırkpınarı" olarak anılan 59. Geleneksel Dikmen Yağlı Güreşleri, Sırık Kebabı ve Keşkek Festivali, bu yıl da binlerce güreşseverin katılımıyla büyük bir coşku içerisinde gerçekleştirildi. Tarihi organizasyonda başpehlivanlık ünvanını Mustafa Taş kazandı.

Dikmen Şehit Ercüment Türkmen Güreş Alanı'nda düzenlenen festival, Dikmen Sosyal Tesisleri önünden başlayan kortej yürüyüşüyle başladı. Davul-zurna eşliğinde er meydanına gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açılış törenine katıldı. Programda konuşan Dikmen Belediye Başkanı Adnan Acar, Sinop Valisi Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve diğer protokol üyeleri, yağlı güreşlerin Türk milletinin köklü kültürel mirasının en önemli değerlerinden biri olduğunu vurgulayarak, bu geleneğin yaşatılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen 12 başpehlivan ile birlikte toplam 357 pehlivan, gün boyu farklı boylarda kıyasıya mücadele etti. Büyük çekişmeye sahne olan müsabakaların finalinde rakibi Yıldıray Palay'ı mağlup eden Mustafa Taş, 59. Geleneksel Dikmen Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı olarak altın kemerin sahibi oldu. Başarılı güreşçi, tribünleri dolduran binlerce vatandaş tarafından uzun süre alkışlandı.

Festival yalnızca güreş heyecanıyla değil, yöresel lezzetleriyle de dikkat çekti. Katılımcılara coğrafi işaret tescilli Dikmen sırık kebabı ile geleneksel keşkek ikram edilirken, organizasyon boyunca yaklaşık 4,5 ton sırık kebabı tüketildi. Günün en dikkat çeken anlarından biri ise güreş ağalığı ihalesi oldu. İş dünyasının yoğun ilgi gösterdiği açık artırmada, Dikmenli iş insanı Mehmet Kuru, 5 milyon liralık rekor teklif vererek festivalin yeni güreş ağası seçildi. Ağalık unvanını önceki dönem ağası Hasan Güleryüz'den devralan Mehmet Kuru, ihale sonucunun açıklanmasının ardından davul-zurna eşliğinde omuzlarda taşınarak er meydanını selamladı.

Meydanda yaşanan coşku, festivalin unutulmaz anları arasında yer aldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sinop’ta 59. Dikmen Yağlı Güreşleri Coşkusu - Son Dakika

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