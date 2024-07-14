Karadeniz Offroad Kupası Artvin\'de düzenlendi

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Karadeniz Offroad kupası Artvin'de düzenledi

ARTVİN - Karadeniz Offroad Kupası ikinci yarışları farklı illerden 22 araç, 44 sporcunun katılımıyla Artvin'in Murgul ilçesinde gerçekleştirildi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Murgul Off-Road Spor Kulübü'nün düzenlediği Karadeniz Offroad Kupası'nın ikinci yarışı Murgul'un Damar köyünde gerçekleşti. Murgul Kaymakamlığı ve Murgul Belediyesi katkılarıyla düzenlenen yarışlara Artvin, Ordu, Trabzon, Samsun, Iğdır, Sakarya ve Rize'den toplam 22 araç ve 44 sporcunu katıldı. Özel donanımlı araçlar 15 kapıdan oluşan toplam 24 kilometrelik parkurda en iyi süreyi elde edebilmek için mücadele etti.

Zorlu parkurda araçları arızalanan bazı sporcular, bitiş çizgisine ulaşamadan yarışmayı terk etmek zorunda kaldı. Bazı sporcular ise araçlarının hasar almasına rağmen yarışı tamamlamaya çalıştı. Karadeniz Offroad Kupası'nın üçüncü etap yarışları 14-15 eylül tarihlerinde Ordu'nun Fatsa ilçesinde yapılacak.