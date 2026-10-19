Karagümrük 2-1 yenildi, Tarakçı hakemlerin çirkin futbola izin verdiğini söyledi

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Selçuk Tarakçı, hem ilk hem de ikinci yarıda oyunun hakimi olduklarını ancak yakaladıkları fırsatları gole çeviremediklerini belirterek, "Hak ettiğimiz puanları almaya başladığımızda lige yeniden döneceğiz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Selçuk Tarakçı, "Öncelikle kaybettiğimiz için üzgünüz. Bugün maçın başından sonuna kadar ilk yarı, ikinci yarı tamamen oyunun hakimi olan, oyunu domine eden taraf bizdik. Buna rağmen oyun disiplininden bazı noktalarda koptuğumuz yerlerde bireysel hatalarla maalesef geriye düştük. Özellikle ikinci yarı oyunu tamamen değiştirebilecek pozisyonlar yakaladık ama skoru üretemedik. Tabi çok üzgünüz. Burada rakibimizi tebrik etmekle beraber altını çizmek istediğim bir nokta var. Özellikle son dönemde, bu maç özelinde de hakemlerimizin ligimizde çirkin futbola müsaade etmesi, bu özellikle bu maç özelinde, geçen hafta oynadığımız maçta da benzer şeyleri yaşadık, bir önceki maçlarda da, belirli oyuncular özelinde bu tarz şeylere müsaade edilmesi ligin, özellikle ülke futbolunun sadece bu ligin değil gelişmesine negatif katkı sağlıyor. Bunun bir an önce önüne geçilmesi lazım. Burada gerekli yerlerin müdahaleleri yapması lazım. Özellikle hakemlerin burada aldıkları inisiyatifler tamamen oyunu güzelleştirmek değil, oyunu çirkinleştirmek adına yapılan her türlü aksiyona müsaade edildi maalesef. Bu bizi daha çok yoruyor. Çünkü biz bu hafta özellikle geçen haftaya nazaran çok daha iyi bir oyun ortaya koyduk, kazanmak için her şeyi yaptık. Tabi ki bireysel hatalar olacak ki goller olacak ama iki takım da oynasın, oynamaya müsaade edilsin, sonrasına bakılır. Bu çirkin işlere müsaade edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Tekrar rakibimizi tebrik ediyorum, ayağa kalkmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Mücadeleye devam edeceğiz. Bizim için bitmiş bir şey yok. Hak ettiğimiz puanları almaya başladığımızda lige yeniden döneceğiz" diye konuştu.