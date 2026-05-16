Karagümrük - Alanyaspor: İlk Yarı Sonucu

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Fatih Karagümrük, Corendon Alanyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada orta sahadan aldığı topla ilerleyen Maestro'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan yerden şutunda kaleci Furkan meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
22. dakikada Meschack, savunma arkasına sarkan Ui-jo'ya pasını aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından şutunda kaleci Furkan Bekleviç, meşin yuvarlağı ayaklarıyla kurtardı.
32. dakikada Hadergjonaj'ın pasında topu alan Meschack'ın ceza sahası dışı sağ tarafında dar açıdan uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Selahattin Altay, Mücahid Adem Çelebi
Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Esgaio, Biraschi, Anıl Yiğit Çınar, Çağtay Kurukalıp, Bartuğ Elmaz, Kranevitter, Traore, Berkay Özcan, Barış Kalaycı, Larsson
Yedekler: Kerem Yandal, Berke Can Evli, Tarık Buğra Kalpaklı, Fatih Kurucuk, Burhan Ersoy, Muhammed Kadıoğlu, Oğuzhan Odabaş, Kaan Arda Demir, Babicka, Kerem Özmen
Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic
Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Viana, Hadergjonaj, Maestro, Makouta, Ruan, Enes Keskin, Ui-jo, Meschack
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, İzzet Çelik, Efecan Karaca, Güven Yalçın, Hagi, Janvier, Fatih Aksoy, Buluthan Bulut, İbrahim Kaya, Ümit Akdağ
Teknik Direktör: Joao Pereira
Gol: Meschack (dk. 32) (Corendon Alanyaspor) - İSTANBUL
