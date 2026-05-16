Karagümrük - Alanyaspor: İlk Yarı Sonucu

16.05.2026 18:03
Trendyol Süper Lig maçının ilk yarısı, Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Fatih Karagümrük, Corendon Alanyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada orta sahadan aldığı topla ilerleyen Maestro'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan yerden şutunda kaleci Furkan meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

22. dakikada Meschack, savunma arkasına sarkan Ui-jo'ya pasını aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından şutunda kaleci Furkan Bekleviç, meşin yuvarlağı ayaklarıyla kurtardı.

32. dakikada Hadergjonaj'ın pasında topu alan Meschack'ın ceza sahası dışı sağ tarafında dar açıdan uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Selahattin Altay, Mücahid Adem Çelebi

Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Esgaio, Biraschi, Anıl Yiğit Çınar, Çağtay Kurukalıp, Bartuğ Elmaz, Kranevitter, Traore, Berkay Özcan, Barış Kalaycı, Larsson

Yedekler: Kerem Yandal, Berke Can Evli, Tarık Buğra Kalpaklı, Fatih Kurucuk, Burhan Ersoy, Muhammed Kadıoğlu, Oğuzhan Odabaş, Kaan Arda Demir, Babicka, Kerem Özmen

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Viana, Hadergjonaj, Maestro, Makouta, Ruan, Enes Keskin, Ui-jo, Meschack

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, İzzet Çelik, Efecan Karaca, Güven Yalçın, Hagi, Janvier, Fatih Aksoy, Buluthan Bulut, İbrahim Kaya, Ümit Akdağ

Teknik Direktör: Joao Pereira

Gol: Meschack (dk. 32) (Corendon Alanyaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
