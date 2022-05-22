Karagümrük Alanyaspor maçının VAR'ı Hakan Ceylan - Son Dakika
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Karagümrük Alanyaspor maçının VAR'ı Hakan Ceylan

22.05.2022 12:11
Karagümrük Alanyaspor maçının VAR'ı Hakan Ceylan

Fatih Karagümrük'ün bugün sahasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Hakan Ceylan oldu.

Fatih Karagümrük'ün bugün sahasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Hakan Ceylan oldu.

Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Alanyaspor'u ağırlayacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda bugün saat 16.00'da oynanacak müsabakayı Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Neslihan Muratdağı olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Hakan Ceylan oturacak. Ceylan'a AVAR olarak Oğuzhan Uğurlu ve İlker Yasin Avcı eşlik edecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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