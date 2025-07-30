Karagümrük, Berkay Özcan'ı Kiraladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Başakşehir'den 27 yaşındaki futbolcu Berkay Özcan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu sonuna kadar kırmızı-siyahlı ekipte forma giyecek Berkay Özcan'ın ilk antrenmanına çıktığı belirtildi.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezonun ikinci yarısında da kiralık olarak Çaykur Rizespor'da görev yapmıştı.