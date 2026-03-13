Karagümrük, Fenerbahçe'yi 2-0 Geçti
Karagümrük, Fenerbahçe'yi 2-0 Geçti

13.03.2026 21:27
Trendyol Süper Lig'de Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'yi 2-0 yenerek ilk yarıyı önde tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Barış Kalaycı topu ceza sahasına ortaladı. Kale alanında Oosterwolde'nin kafayla uzaklaştırdığı top ceza sahası içi sol tarafına açıldı. O noktada bulunan Bartuğ Elmaz'ın bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 1-0

27. dakikada Levent Mercan'ın ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı sert vuruşta top üstten dışarı gitti.

36. dakikada Serginho ceza sahası içinden pasını penaltı noktası yakınına doğru çıkardı. Penaltı noktası yakınından Kranevitter'in vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

45+2. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Barış Kalaycı, topu ön direğe ortaladı. Ön direkte Lichnovsky'nin kafa vuruşunda top arka direğe açıldı. Arka direkte Serginho, meşin yuvarlağı boş filelere yolladı. 2-0

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Mehmet Türkmen, Bersan Duran, Hüseyin Aylak

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Lichnovsky, Anıl Yiğit Çınar, Mladenovic, Serginho, Kranevitter, Bartuğ Elmaz, Barış Kalaycı, Tiago Çukur, Larsson

Yedekler: Furkan Bekleviç, Berkay Özcan, Johnson, Kone, Onogo, Fatih Kurucuk, Burhan Ersoy, Çağtay Kurukalıp, Babicka, Traore

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe Demir, Oosterwolde, Levent Mercan, Kante, Guendouzi, İsmail Yüksek, Fred, Cherif, Kerem Aktürkoğlu

Yedekler: Tarık Çetin, Engin Can Bitirge, Brown, Musaba, Asensio, Skriniar, Nene, Alaettin Ekici, Kamil Efe Üregen, Oğuz Aydın

Teknik Sorumlu: Zeki Murat Göle

Goller: Bartuğ Elmaz (dk. 15), Serginho (dk. 45+2) (Fatih Karagümrük) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

20:53
20:26
20:15
20:13
19:04
18:46
18:12
