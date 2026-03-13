Karagümrük, Fenerbahçe'yi 2-0 Yendi

13.03.2026 22:12
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Stat: Atatürk Olikpiyat

Hakemler: Mehmet Türkmen, Bersan Duran, Hüseyin Aylak

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Lichnovsky, Anıl Yiğit Çınar, Mladenovic (Dk. 75 Çağtay Kurukalıp), Kranevitter, Bartuğ Elmaz (Dk. 65 Babicka), Tiago Çukur, Serginho (Dk. 75 Johnson), Barış Kalaycı (Dk. 75 Traore), Larsson (Dk. 55 Berkay Özcan)

Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür (Dk. 46 Brown), Yiğit Efe Demir, Oosterwolde, Levent Mercan (Dk. 79 Oğuz Aydın), Kante, Guendouzi, İsmail Yüksek (Dk. 46 Asensio), Fred (Dk. 46 Musaba), Cherif, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 46 Nene)

Goller: Dk. 15 Bartuğ Elmaz, Dk. 45+1 Serginho (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 50 Oosterwolde, Dk. 82 Kante, Dk. 90+7 Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Dk. 51 Serginho (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, konuk ettiği Fenerbahçe'yi ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 yendi.

52. dakikada ev sahibi ekip etkili geldi. Barış Kalaycı'nın pasında topla buluşan Tiago Çukur, savunmanın arkasına hareketlenen Serginho'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunda kaleci Mert ayaklarıyla gole izin vermedi.

56. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Barış Kalaycı, meşin yuvarlağı Berkay Özcan'la buluşturdu. Bu futbolcunun ceza sahası içi sağ çaprazından sert şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

71. dakikada Levent Mercan'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Musaba, iki rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun çaprazdan sert vuruşunda kaleci Grbic gole engel oldu.

79. dakikada Oğuz Aydın'ın sağdan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Musaba'nın düzeltip vuruşunda kaleci Grbic son anda topu kornere gönderdi.

Ev sahibi ekip, 90 dakikadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
