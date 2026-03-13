Karagümrük, Fenerbahçe'yi İlk Yarıda 2-0 Geçti

13.03.2026 21:04
Trendyol Süper Lig'de Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'yi 2-0'la ilk yarıda geride bıraktı.

Stat: Atatürk Olikpiyat

Hakemler: Mehmet Türkmen, Bersan Duran, Hüseyin Aylak

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Lichnovsky, Anıl Yiğit Çınar, Mladenovic, Kranevitter, Bartuğ Elmaz, Tiago Çukur, Serginho, Barış Kalaycı, Larsson

Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe Demir, Oosterwolde, Levent Mercan, Kante, Guendouzi, İsmail Yüksek, Fred, Cherif, Kerem Aktürkoğlu

Goller: Dk. 15 Bartuğ Elmaz, Dk. 45+1 Serginho (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasındaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Fenerbahçe müsabakasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

15. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Soldan kazanılan korner atışında Barış Kalaycı ceza sahası içine ortaladı. Oosterwolde'nin uzaklaştırmak istediği top Bartuğ Elmaz'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 1-0.

27. dakikada sağdan son çizgiye inen Fred, ceza sahası yayı üzerindeki Levent Mercan'a pasını aktardı. Bu futbolcunun düzeltip sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

36. dakikada Fatih Karagümrük etkili geldi. Sağdan ceza sahasına giren Serginho, penaltı noktasına hareketlenen Barış Kalaycı'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun yerden sert şutunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.

45+1. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Sağdan kullanılan korner atışında ceza sahası içinde yükselen Lichnovsky kafayla arka direğe indirdi. Bu noktaya koşan Serginho yakın mesafeden topu filelere yolladı: 2-0.

Fatih Karagümrük ilk 45 dakikayı 2-0 önde tamamladı.

Kaynak: AA

AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana
İran’a desteklerini ilan edip meydan okudular: Tüm gelişmelere hazırlıklıyız İran'a desteklerini ilan edip meydan okudular: Tüm gelişmelere hazırlıklıyız
Çok yazık oldu A Milli Kadın Basketbol Takımı, Arjantin’e mağlup Çok yazık oldu! A Milli Kadın Basketbol Takımı, Arjantin'e mağlup
İran, Erbil’de Peşmerge-Fransız askeri üssünü vurdu İran, Erbil'de Peşmerge-Fransız askeri üssünü vurdu
Futbol efsanesinden Trump’a: Savaşa karar veren başkan cepheye ilk giden olmalı Futbol efsanesinden Trump'a: Savaşa karar veren başkan cepheye ilk giden olmalı
İspanyollarla dostluk rüzgarı Samsun, Atatürk ve Pedro Sanchez tezahüratlarıyla inledi İspanyollarla dostluk rüzgarı! Samsun, Atatürk ve Pedro Sanchez tezahüratlarıyla inledi

20:53
İran’dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan’dan ilk açıklama
İran'dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama
20:26
New York Belediye Başkanının verdiği iftar ABD siyasetini birbirine kattı
New York Belediye Başkanının verdiği iftar ABD siyasetini birbirine kattı
20:15
Bağdat’ta havalimanına İHA saldırısı
Bağdat'ta havalimanına İHA saldırısı
20:13
Kadın futbolculara uygunsuz mesaj göndermesinin bedeli ağır oldu
Kadın futbolculara uygunsuz mesaj göndermesinin bedeli ağır oldu
19:04
Canlı anlatım: Goller üst üste Fenerbahçe kabus yaşıyor
Canlı anlatım: Goller üst üste! Fenerbahçe kabus yaşıyor
18:46
İlber Ortaylı’nın vasiyeti ortaya çıktı
İlber Ortaylı'nın vasiyeti ortaya çıktı
