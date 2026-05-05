Karagümrük, Gençlerbirliği'ni 1-0 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karagümrük, Gençlerbirliği'ni 1-0 Yendi

Karagümrük, Gençlerbirliği\'ni 1-0 Yendi
05.05.2026 20:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti; golü Tiago Çukur attı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Metehan'ın sol taraftan ortasında savunmadan seken topu kale alanı sağ çaprazındaki Koita kafayla tamamlamak istedi, meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

55. dakikada Fıratcan'ın sağ taraftan ortasında uzak direkte Esgaio'nun içeriue çevirdiği topu Tongya tamamlamak istedi fakat savunmada Kranevitter çizgi üzerinde yaptığı müdahaleyle gole izin vermedi. Pozisyonun devamında kaleci Grbic meşin yuvarlak kontrol etti.

66. dakikada sağ taraftan yapılan ortada Goutas'ın kale alanı önünden kafa vuruşunda kaleci Grbic, sol alt köşeye yönelen meşin yuvarlağı çeldi.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Samet Çavuş, Özcan Sultanoğlu

Fatih Karagümrük: Ivo Grbic, Ricardo Esgaio, Davide Biraschi, Igor Lichnovsky, Filip Mladenovic, Berkay Özcan (Bartuğ Elmaz dk. 59), Matias Kranevitter, Ahmed Traore (Serginho dk. 46), Shavy Babicka (Çağtay Kurukalıp dk. 90+3), Barış Kalaycı (Sam Larsson dk. 46), Tiago Çukur (Anıl Yiğit Çınar dk. 84)

Yedekler: Furkan Bekleviç, Fatih Kurucuk, Muhammed Kadıoğlu, Yaya Onogo, Burhan Ersoy

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Gençlerbirliği: Ricardo Velho, Fıratcan Üzüm, Dimitris Goutas, Zan Zuzek, Abdurrahim Dursun (Oğulcan Ülgün dk. 82), Ousmane Diabate, Samed Onur (Cihan Çanak dk. 69), Adama Traore (MBaye Niang dk. 78), Franco Tongya (Pedro Pereira dk. 82), Metehan Mimaroğlu (Göktan Gürpüz dk. 78), Sekou Koita

Yedekler: Erhan Erentürk, Ayotomiwa Dele-Bashiru, Matej Hanousek, Arda Çağan Çelik, Ensar Kemaloğlu

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Gol: Tiago Çukur (dk. 17) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Igor Lichnovsky, Tiago Çukur (Fatih Karagümrük), Dimitris Goutas, Abdurrahim Dursun (Gençlerbirliği) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karagümrük, Gençlerbirliği'ni 1-0 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Belki de şampiyonluk gitti Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı Belki de şampiyonluk gitti! Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı
Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez’in yüzünün son durumu korkuttu Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez'in yüzünün son durumu korkuttu
İran’ın BAE’ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada İran'ın BAE'ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada
Galatasaray’a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar Galatasaray'a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar
Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar

21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 21:28:28. #7.13#
SON DAKİKA: Karagümrük, Gençlerbirliği'ni 1-0 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.