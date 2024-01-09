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Karagümrük-Kayserispor Maçının Hakemi Belli Oldu - Son Dakika
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Karagümrük-Kayserispor Maçının Hakemi Belli Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, yarın oynanacak Karagümrük-Kayserispor maçının hakemini belirledi. Müsabakayı Antalya Bölgesi hakemlerinden Burak Şeker yönetecek. Şeker, daha önce Kayserispor'un sahasında Rizespor maçını yönetmişti.

Karagümrük-Kayserispor Maçının Hakemi Belli Oldu
09.01.2024 - 09:58,
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, yarın oynanacak Karagümrük- Kayserispor maçının hakemini belirledi. Müsabakayı Antalya Bölgesi hakemlerinden Burak Şeker yönetecek

Süper Lig'de hafta içi oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen hakemlerin isimleri kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre; yarın İstanbul'da oynanacak Karagümrük FK-Kayserispor maçını Burak Şeker yönetecek. Antalya Bölgesi hakemine Uğur Sarı ile Ali Can Alp yardımcılık yapacak. Maçın 4.hakemi olarak Adnan Deniz Kayatepe atandı.

Burak Şeker bu sezon Kayserispor'un sahasında 3-1 kazandığı Rizespor maçını yönetmişti. Kayserispor- Gaziantep FK ve Kayserispor- Galatasaray maçlarının da 4. hakemi olarak görev yapan Burak Şeker, Karagümrük'ün Başakşehir'i 2-0 yendiği maçı da yönetmişti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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