Süper Lig'in büyükleri savaşa tutuştu! Caner Erkin'e eski takımından sürpriz teklif - Son Dakika
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Süper Lig'in büyükleri savaşa tutuştu! Caner Erkin'e eski takımından sürpriz teklif

04.12.2022 21:11
Süper Lig'in büyükleri savaşa tutuştu! Caner Erkin'e eski takımından sürpriz teklif

Karagümrük'le yolları ayırdıktan sonra Galatasaray'ın gündemine giren Caner Erkin'e Beşiktaş da kanca attı. Siyah-Beyazlılar'ın, Caner'i 6 aylığına istediği bildirildi.

Spor Toto Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Caner Erkin'le karşılıklı anlaşarak mukavelenin feshedildiğini açıkladı. Caner, sezonun ortasında boşta kaldı.

GALATASARAY İDDİASI

Sol bek arayışı olan Galatasaray'ın Caner'i gündemine aldığı konuşuluyor. Caner ve Galatasaray flörtü gündemdeyken Beşiktaş'ın da devreye girdiği iddia edildi.

Süper Lig'in büyükleri savaşa tutuştu! Caner Erkin'e eski takımından sürpriz teklif

6 AYLIK SÖZLEŞME

Ajansspor'un haberine göre Şenol Güneş'in isteği üzerine Beşiktaş, Caner Erkin'e 6 aylık kontrat önerecek. Siyah-Beyazlılar'da sezon başı kadroya katılan Masuaku ile yolların ayrılması yüksek ihtimal.

"BEN FENERBAHÇE TARAFTARIYIM"

Caner Erkin, Fenerbahçe'ye ikinci dönüşünde çocukluğundan beri Sarı-Lacivertli takımı tuttuğunu açıklamıştı. Caner'in transfer ihtimali Beşiktaş taraftarını ikiye bölmüş durumda.

Kaynak: Diğer
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Son Dakika Spor Süper Lig'in büyükleri savaşa tutuştu! Caner Erkin'e eski takımından sürpriz teklif - Son Dakika

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