Üye Girişi
Karagümrük, ligin gözde hocası Farioli ile yolları resmen ayırdı - Son Dakika

Karagümrük, ligin gözde hocası Farioli ile yolları resmen ayırdı

16.12.2021 19:09
Karagümrük, ligin gözde hocası Farioli ile yolları resmen ayırdı

Fenerbahçe ve Beşiktaş'a yazılan Francesco Farioli'nin Karagümrük'teki hikayesi bitti. İstanbul ekibi, şaşırtıcı ayrılığı resmen açıkladı.

Karagümrük, 32 yaşındaki İtalyan teknik direktör Francesco Farioli ile yolların ayrıldığını açıkladı. İstanbul ekibi, genç hocaya bugüne kadar yaptığı hizmetler için teşekkür etti.

Hoca dayanmıyor! Karagümrük, ligin gözde hocası Farioli ile yolları resmen ayrıldı

"CAMİA ETKİLENİYOR" İDDİASI

Farioli ile yolların ayrılması futbolseverleri şaşırttı. Karagümrük'ün, genç hocanın sürekli büyük takımlara yazılmasından dolayı camiada ve futbolcularda huzursuzluk yarattığı düşüncesiyle bu kararı aldığı iddia konuşuluyor.

Hoca dayanmıyor! Karagümrük, ligin gözde hocası Farioli ile yolları resmen ayrıldı
Karagümrük, ligin gözde hocası Farioli ile yolları resmen ayırdı

Karagümrük, İstanbul, İtalyan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karagümrük, ligin gözde hocası Farioli ile yolları resmen ayırdı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
19:09 Karagümrük, ligin gözde hocası Farioli ile yolları resmen ayırdı
18:55 Asgari ücret alan kişiler, vergi kesintileri kaldırıldığı için AGİ alamayacak
18:45 Galatasaray'da Köksal Ünlü de istifa etti
18:22 Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni dönemin adını koydu: Türkiye Ekonomi Modeli
17:59 2022 yılı asgari ücretinin işverene maliyeti 5 bin 879 lira olacak
17:59 Son Dakika! Dolar ve gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
17:58 Kimse görmüyor sandılar ama birlikte olma anları fotoğrafçı tarafından görüntülendi
17:37 Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı
17:37 Merkez Bankası'nın kararında dikkat çeken ifade!
17:37 Asgari ücretle birlikte kıdem tazminatı tavanı, işsizlik, yaşlılık ve engelli maaşına da zam geldi
Asgari ücret alan kişiler, vergi kesintileri kaldırıldığı için AGİ alamayacak Asgari ücret alan kişiler, vergi kesintileri kaldırıldığı için AGİ alamayacak         
18:55
Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı         
17:38
Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır         
15:32
Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı         
15:02
Suriyeli gençler, evlendirme vaadiyle çağırdıkları adamı dövüp parasını gasbettiler Suriyeli gençler, evlendirme vaadiyle çağırdıkları adamı dövüp parasını gasbettiler         
14:25
Kardeşlerinin cenazesi için gasilhaneye girdiler ve hayatlarının şokunu yaşadılar! Kardeşlerinin cenazesi için gasilhaneye girdiler ve hayatlarının şokunu yaşadılar!         
13:41
Otomobilini satmaya götüren vatandaş, öğrendiği gerçekle büyük bir yıkım yaşadı Otomobilini satmaya götüren vatandaş, öğrendiği gerçekle büyük bir yıkım yaşadı         
13:14
Ebru Şancı'dan olay sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda? Ebru Şancı'dan olay sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda?         
12:26
ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı         
12:05
Bu iddia ortalık karıştırır! Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a parti teklifinde bulundu Bu iddia ortalık karıştırır! Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a parti teklifinde bulundu         
11:57
'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz! 'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz!         
10:18
Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti         
09:46
Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak         
08:01
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 19:14:18. #1.13#
SON DAKİKA: Karagümrük, ligin gözde hocası Farioli ile yolları resmen ayırdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement