Karagümrük, ligin gözde hocası Farioli ile yolları resmen ayırdı

Karagümrük, 32 yaşındaki İtalyan teknik direktör Francesco Farioli ile yolların ayrıldığını açıkladı. İstanbul ekibi, genç hocaya bugüne kadar yaptığı hizmetler için teşekkür etti.

"CAMİA ETKİLENİYOR" İDDİASI

Farioli ile yolların ayrılması futbolseverleri şaşırttı. Karagümrük'ün, genç hocanın sürekli büyük takımlara yazılmasından dolayı camiada ve futbolcularda huzursuzluk yarattığı düşüncesiyle bu kararı aldığı iddia konuşuluyor.