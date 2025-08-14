Karagümrük maçında oynayacak mı? Okan Buruk\'tan Victor Osimhen kararı

Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda oynanan Gaziantep FK maçında kadroya alınmamıştı.
Okan Buruk maç sonrası yaptığı açıklamada Nijeryalı golcünün Fatih Karagümrük maçında süre almak istediğini belirterek, "Osimhen, 5-6 günlük bir antrenman süresi geçirdi. Bu süreç içerisinde de burada oynaması onun için risk olabilirdi. Kendisiyle de bunu konuştum. O da bu maçı dinlenerek geçmeyi ve bir sonraki maça en azından süre alabilecek şekilde olmayı düşündüğünü söyledi" demişti.
Deneyimli teknik adam Okan Buruk, yıldız golcüyle ilgili kararını verdi. Okan Buruk, 26 yaşındaki golcü ismi Fatih Karagümrük maçının kadrosuna alacak ve Osimhen'e ikinci yarıda süre verecek.
Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacağı maç 15 Ağustos Cuma günü saat 21:30'da başlayacak.
