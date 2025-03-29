Karagümrük, Malatyaspor'u 2-0 Geçti - Son Dakika
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Karagümrük, Malatyaspor'u 2-0 Geçti

Karagümrük, Malatyaspor\'u 2-0 Geçti

Yeni Malatyaspor, evinde Fatih Karagümrük'e 2-0 kaybetti. Goller Atakan ve Gray'dan geldi.

29.03.2025 16:17
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Trenyol 1. Lig'de Yeni Malatyaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Müsabaka konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar

34. dakikada ev sahibi takımda defansın hatası sonucu topla buluşan Andre Gray'ın vuruşunda kaleci Çınar son anda topa müdahale ederek mutlak gole izin vermedi.

37. dakikada konuk ekipte orta sahadan yapılan ara pas ile topla buluşan Gray yine karşı karşıya kaldığı kaleci Çınar'ı geçemedi ve top auta çıktı.

43. dakikada Fatih Karagümrük'ün ceza sahasının hemen dışında kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Dovedan'ın sol köşeye yaptığı sert vuruşu yine kaleci Çınar uzanarak son anda auta çaldı.

45+3. dakikada konuk ekipte Gökhan'ın kullandığı köşe vuruşu sonrası kale önünde boşta kalan topu Atakan ağlara gönderdi. 0-1

76. dakikada Fatih Karagümrük'te sol kanattan gelişen atakta ceza sahasına giren Gray'ın vuruşunda top kaleci Çınar'ta kaldı.

83. dakika Fatih Karagümrük'te orta sahada kapılan topla başlayan atakta Serginho'nun ceza sahasına yolladığı topu kapan Gray, sağ ayağıyla bekletmeden vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Kürşathan Akın, Egemen Savran

Yeni Malatyaspor: Çınar, Yiğit, Muhammed Göktürk, Emircan, Enes Nas, Emir, Murat Şamil (Kerem dk. 62), Enes Savucu (Osman dk. 75), Halil (Metehan dk. 85), Umut (Kürşat dk. 85), Furkan (Ömer Çağrı dk. 85)

Yedekler: Muhammed Salik, Eray, Kemalcan, Talha, Eymen

Teknik Direktör: Murat Uçkun

Fatih Karagümrük: Furkan Onur, Berkay, Salih, Çağatay, Dovedan (Serginho, dk. 72), Johnson, Marius (Alper dk. 88), Göktan (Barış Jakob dk. 88), Atakan (Talha dk. 67), Camacho, Gray (Baran dk.88)

Yedekler: Emre, Emir, Anıl Yiğit, Arda, Muhammed

Teknik Direktör: Orhan Ak

Goller: Atakan (dk. 45+3), Gray (dk. 83) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Enes Nas, Umut, Emir (Y. Malatyaspor)- Atakan, Göktan (Fatih Karagümrük) - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Karagümrük, Malatyaspor'u 2-0 Geçti - Son Dakika

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