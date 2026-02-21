Karagümrük, Samsunspor'u Ağırlıyor - Son Dakika
Karagümrük, Samsunspor'u Ağırlıyor

21.02.2026 09:39
Fatih Karagümrük, Süper Lig 23. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak. Maç saat 20.00'de.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın Samsunspor'u ağırlayacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı 22 karşılaşmada 3'er galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 16 da yenilgi yaşayan kırmızı-siyahlılar, topladığı 12 puanla 18. ve son sırada yer alıyor.

İstanbul temsilcisi, sahasında kazanarak ligde kalma umudunu artırmayı hedefliyor.

Geride kalan haftalarda ligde 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Samsunspor ise 30 puan ve averajla 7. sırada bulunuyor.

Karadeniz ekibinde yeni teknik direktörü Thorsten Fink ise takımının başında ligdeki ilk maçına çıkacak.

Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Samsunspor, sahasında 3-2 kazanmıştı.

Kaynak: AA

Karagümrük, Samsunspor'u Ağırlıyor
