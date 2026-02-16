Karagümrük'te Hayal Kırıklığı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Karagümrük'te Hayal Kırıklığı

16.02.2026 23:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stanojevic, Kasımpaşa maçını değerlendirerek hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade etti.

MISIRLI.com.tr Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, "Bugün bizim için hayal kırıklığıydı. İlk yarı kötü başladık. 2'li mücadelelerde istediğimiz yapamadık. Maçın kilit noktası buydu" dedi.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 22'nci hafta maçında deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Aleksandar Stanojevic, "Bugün bizim için hayal kırıklığıydı. İlk yarı kötü başladık. 2'li mücadelelerde istediğimiz yapamadık. Maçın kilit noktası buydu. Buradan sonuç alamadık. Sonradan ayaklandık 2 gol bulduk ama bu yeterli olmadı. Önümüze bakacağız. Bu goller yeterli olmadı. Şansımız hala var ama maç bazlı bakıyoruz. Diğer maçlarımıza bakacağız. Umudumuz var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Basın Toplantısı, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karagümrük'te Hayal Kırıklığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
50 yıldır böylesi görülmüyor Salı gününe dikkat 50 yıldır böylesi görülmüyor! Salı gününe dikkat
Ankara’da dehşet Pompalı tüfekle kahveyi bastı Ankara'da dehşet! Pompalı tüfekle kahveyi bastı
Bisikletliye 12 bin lira ceza Dengesini kaybedip düşünce ortaya çıktı Bisikletliye 12 bin lira ceza! Dengesini kaybedip düşünce ortaya çıktı
NATO ülkesi ABD’ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz NATO ülkesi ABD'ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz
Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti
İsrail fena karıştı 2 kadın polisi kalabalık Haredi grubun elinden zor aldılar İsrail fena karıştı! 2 kadın polisi kalabalık Haredi grubun elinden zor aldılar

23:13
Sarsıcı iddia: Icardi anlaşmaya vardı, Dursun Özbek karşı çıktı
Sarsıcı iddia: Icardi anlaşmaya vardı, Dursun Özbek karşı çıktı
23:09
Kulisleri sallayacak iddia Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başına dönüş tarihini verdiler
Kulisleri sallayacak iddia! Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına dönüş tarihini verdiler
22:56
Kenan Yıldız, sahaya çıkar çıkmaz tüm takıma atmosferi anlattı
Kenan Yıldız, sahaya çıkar çıkmaz tüm takıma atmosferi anlattı
21:59
Yemen’de pazar yerine İHA saldırısı: 28 ölü
Yemen'de pazar yerine İHA saldırısı: 28 ölü
21:15
Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı
Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı
20:18
CHP’li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
CHP'li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 23:33:32. #7.11#
SON DAKİKA: Karagümrük'te Hayal Kırıklığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.