Karagümrük, Tokat'ı Geçti

Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Haydar Avcı, Mehmet Dura
Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Yiğit Fidan, Emir Tintiş, Talha Ülvan, Anıl Yiğit Çınar, Ahmet Sivri (Dk. 81 Ahmet Tarık Tuğyan), Muhammed Mert, Paoletti, Lamkel (Dk. 83 Arda İbrahim Akgün), Ömer Faruk Gümüş, Baran Demiroğlu (Dk. 88 Muhammet Burak Arıkan)
Tokat Belediye Plevnespor: Ebubekir Elihoş, Muhsin Polat, Serkan Gürses (Dk. 46 Emin Kaan Arslan), Umut Can Kanber, Berk Kal, Fatih Dalgıç, Ömerhan Çıldır (Dk. 56 Ataberk Gök), Eren Özdemir (Dk. 56 Haydar Deniz), Özgür Çek (Dk. 70 Deniz Pala), Kadir Can Gündoğdu (Dk. 83 Fırat Küçükgülmez), Murat Can Bölükbaşı
Gol: Dk. 66 Talha Ülvan (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 74 Emin Kaan Arslan, Dk. 88 Haydar Deniz, Dk. 89 Muhsin Polat (Tokat Belediye Plevnespor), Dk. 89 Talha Ülvan (Fatih Karagümrük)
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Fatih Karagümrük, Tokat Belediye Plevnespor'u 1-0 yenerek 4. tura yükseldi.
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