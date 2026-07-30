Karagümrük\'ün Hedefi Süper Lig

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Bolu'da yaptıkları kampın iyi geçtiğini belirterek, tek hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu söyledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da gerçekleştirdiği ikinci etap kamp çalışmalarını tamamladı. Antrenmanda Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic ile Kaptan Davide Biraschi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Biraschi: "Süper Lig'i hak ediyoruz"

Kamp sürecini değerlendiren Davide Biraschi, çalışmalara erken başladıklarını ve yeni transferlerin takıma kısa sürede uyum sağladığını söyledi. Lige hazır olduklarının altını çizen tecrübeli Biraschi, "Bu sene kampa çok erken başladık çünkü çok iyi hazırlanmak istiyorduk. Lige gayet hazırız. Hocamız bizden ne istediğini kesin bir dille ifade etti. Her şeyi anladık ve iyi antrenman yapıyoruz. Şu anda her şey yolunda. Bu kulüp ve bizler, Süper Lig'i hak ediyoruz. Kesinlikle ilk hedefimiz Süper Lig'e dönmek. Bu kadar tecrübeli ve kaliteli oyuncular getirdiği için kulübe teşekkür ediyoruz. Adaptasyon sürecimiz çok hızlı oldu, bu beraberliği hemen sağladık. Atmosferden çok memnunuz" ifadelerini kullandı.

Aleksandar Stanojevic: "Tek hedefimiz Süper Lig'e çıkmak"

Kampın son derece verimli geçtiğini belirten Aleksandar Stanojevic ise oyuncularından ve çalışma ortamından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Stanojevic, "Sakatlık yaşamadan kampımızı bitirmek üzereyiz. Şu ana kadar takımdan, yeni katılan ve eski oyuncularımızdan gayet memnunum. Çalışma şartlarımız çok iyi. Yeni transferler geldiği için birazcık zamana ihtiyacımız var. Tek bir hedefimiz var, o da bir üst lige çıkmak. Benim işim de bu oyuncuları en iyi şekilde hazırlamak. Şu anki ekipten gayet memnunum ancak duruma göre belki 1-2 oyuncu daha aramıza katılabilir. Elbette rakiplerimizin ne yaptığına, yeni transferlerine bakıyorum fakat benim asıl görevim kendi takımımla ilgilenmek ve takımımı en iyi şekilde yönetmek" şeklinde konuştu.