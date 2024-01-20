Karaköprü Belediyespor, şampiyonluk için iddialı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta oynadığı 14 maçta yenilmeyen Karaköprü Belediyespor, şampiyon olarak bir üst lige çıkmayı hedefliyor.

Geçen yıl Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından verilen ligden çekilme hakkını kullanmayan ve 2. Lig biletini play-off yarı finalinde kaybeden Şanlıurfa temsilcisi, bu sezona iddialı girdi.

Ligin ilk yarısında oynadığı 14 maçta rakiplerine yenilmeyen Karaköprü Belediyespor, sadece 2 maçta berabere kalarak şu ana kadar 38 puan topladı.

İkinci sıradaki en yakın rakibine 11 puan fark atan Şanlıurfa ekibi, ikinci devre de aynı performansını sürdürerek bu başarısını bir üst lige direkt çıkarak taçlandırmayı hedefliyor.

Besim Durmuş: "Maç maç bakıyoruz"

Karaköprü Belediyespor Teknik Direktörü Besim Durmuş, AA muhabirine, başarılı bir ilk devre geçirdiklerini söyledi.

İkinci devreye de iyi hazırlandıklarını vurgulayan Durmuş, "Kendi iç sahamızda rakipten daha çok koşmak ve daha çok mücadele etmek istiyoruz. İnşallah maç maç giderek hayal ettiğimiz şampiyonluğun içini doldurmayı hedefliyoruz. Bunun çok zor olduğunu biliyoruz ama hafta hafta bu işleri başararak inşallah şampiyonluğa ulaşacağız." dedi.

Sahada emek veren ve alın terinin son damlasına kadar mücadeleyi bırakmayan futbolcularına teşekkür eden Durmuş, şöyle devam etti:

"Depremin yıl dönümüne giriyoruz, depremin olduğu dönemde biz aslında ligden çekilebilirdik. ya da o sezonu boş geçirebilirdik. Belediye Başkanımız Metin Baydilli'nin isteği üzerine biz sosyal yapı olarak gençlere ve geleceğe hayal kuranlara öncülük yapmak adına geçen sene o zor şartlarda ligimize devam ettik. Çok başarılı bir dönem de geçirdik. Geçen sene yarı finalden döndük. Bu sene de hem kulübümüz büyüyor hem bu bölgeye ışık oluyor hem gençliğe ve geleceğe hizmet ediyor. Geçen sene de bir final oynayarak köklerinde bir şampiyonluk hafızası oluşmaya başladı. Geçen sene o deprem sürecinden sonra psikolojik olarak çok hırpalandık, çok sıkıntılar yaşadık ama oyuncularla, kulübümüzle beraber, taraftarımızla beraber el ele takımımızın yapısı büyüdü. Hem saha sonuçları hem oyun karakterimiz gelişti."

Takım kaptanı Muhammed Raşit Şahingöz: "Tek hedef kupa"

Takım kaptanı Muhammed Raşit Şahingöz de ilk yarıyı hayallerinin ötesinde geçirdikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Başarılı bir sezon geçirdik ama bu bizim için şu an bir şey ifade etmiyor. Bizim bunu taçlandırmamız, asıl amaca yürümemiz lazım. O da işte şimdi çalışmalarını yaptığımız ikinci yarıdan geçiyor. İkinci yarıya da iyi hazırlandık, götürdüğümüz başarılı sürecin adını koymak istiyoruz. Onun adı da kupa, inşallah o kupayı almak istiyoruz. Tek amacımız, tek hedefimiz bu." diye konuştu.

Başkan Osman Uludağ: "Rehavete girmeden devam etmek istiyoruz"

Kulüp Başkanı Osman Uludağ ise profesyonel liglerde namağlup olan ender takımlardan biri olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

İkinci devreye de çok dikkatli ve iddialı hazırlandıklarını aktaran Uludağ, "Şu an hiçbir şeyi bitirmiş değiliz. Önümüzde uzun bir devre daha var. Yine çok dikkatli ve konsantre bir şekilde kalan maçlarımızı kazanıp sezonu şampiyon olarak bitirme hedefimiz var. Bunları yaparken rehavete girmeden, ciddiyeti kaybetmeden devam etmek istiyoruz. Hatta namağlup olduğunuz için buraya gelen takımlar da bizim gittiğimiz maçlarda da o takımlar size karşı çok daha direnerek ve konsantre olarak oynuyor. Biz de bu unvanımızı kaybetmeme adına daha fazla bastıracağız." değerlendirmesinde bulundu.