Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona, 35 ilden 277 erkek, 207 kadın olmak üzere toplam 484 sporcu katıldı.

Kaynak: AA

Naim Süleymanoğlu, Karaman, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Naim Süleymanoğlu Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası - Son Dakika

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