Karaman\'da Judo Şampiyonası Başladı

Karaman'da, 749. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri çerçevesinde Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası başladı.

Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyon, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Şampiyonaya Türkiye'nin 71 ilinden toplam bin 365 sporcu katıldı. Açılış töreninde konuşan Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından 749 yıl önce Türkçenin resmi dil olarak ilan edildiğini hatırlatarak, kentin Türk dilinin başkenti olduğunu vurguladı.

Vali Çiçek konuşmasında, "Sporun birleştirici gücüyle Türkiye'nin 71 ilinden gelen sporcularımızı şehrimizde ağırlıyoruz. Sizler çok kıymetli bir ildesiniz. Karaman, Türkçenin başkentidir. Bu nedenle lütfen Türkçemizi zengin kılalım, Türkçemizi geliştirelim. Türkçemizi doğru kullanmayı ve zenginleştirmeyi ihmal etmeyelim. 749. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Haftası'nın da kutlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ise Karaman'da çok güzel bir organizasyon düzenlendiğini belirterek, emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti.

Şampiyona, 16 Mayıs tarihinde düzenlenecek olan final müsabakaları ve ödül töreni ile sona erecek. - KARAMAN