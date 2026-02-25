Karaman\'da Kürek Sporu Yetenek Taraması

Karaman'da kürek sporcularının belirlenmesi için okullarda yetenek taraması gerçekleştirildi.
Karaman Özel İdare Spor Kulübü tarafından kent merkezindeki 13 okulda gerçekleştirilen taramada, 2013 doğumlu 2 bin 300 öğrenciye ulaşıldı. Çalışma kapsamında öğrencilere kürek sporu tanıtıldı.
Öğrenciler, antrenörler eşliğinde kürek sporu hakkında temel teknikler ve antrenman süreçleri hakkında bilgilendirildi. Tarama sonucunda uygun boy-kilo kriterlerini sağlayan 150 öğrenci, deneme antrenmanlarına katılmaları için seçildi. Seçilen öğrenciler, su üzerinde gerçekleştirilecek deneme antrenmanlarının ardından Karaman Özel İdare Spor Kulübü adına düzenlenecek yarışmalara katılma imkanı bulacak. - KARAMAN
