Burun ameliyatından çıkan 9 yaşındaki Fenerbahçeli, narkozun etkisiyle derbiyi anlattı - Son Dakika
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Burun ameliyatından çıkan 9 yaşındaki Fenerbahçeli, narkozun etkisiyle derbiyi anlattı

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Burun ameliyatından çıkan 9 yaşındaki Fenerbahçeli, narkozun etkisiyle derbiyi anlattı
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Balkondan düşüp burnunu kıran Abdullah Tayyip Zahma, Karaman'da ameliyata alındı. Narkozun etkisi geçmeden Fenerbahçe-Galatasaray derbisini anlatmaya başlayan küçük taraftarın o anlarını babası Yasin Zahma cep telefonuyla kaydetti. Baba Zahma, oğlunun Asensio, Greenwood ve İrfan Can Kahveci'nin isimlerini sayıkladığını anlattı.

Karaman'da burun ameliyatı geçiren 9 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Abdullah Tayyip Zahma, narkozun etkisindeyken Fenerbahçe-Galatasaray derbisini anlatmaya başladı. Küçük taraftarın adeta maç spikerine dönüştüğü anlar, babası tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Üç çocuk babası Yasin Zahma'nın (40) oğlu Abdullah Tayyip Zahma (9), yaklaşık 1 metre yükseklikteki balkondan düşerek burnunu kırdı. Yaşadığı kaza sonrası hastaneye kaldırılan küçük çocuk, burnundaki kırık nedeniyle ameliyata alındı. Ameliyatın ardından narkozun etkisinde olan çocuk, hastanedeki odasına alındığı sırada bir anda Fenerbahçe - Galatasaray derbisini anlatmaya başladı. Kendini adeta maç spikeri gibi hisseden minik taraftarın heyecanlı anlatımı, çevresindekileri gülümsetti. O anlar ise yanında bulunan babası Yasin Zahma tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

HAYALİ ASENSIO İLE GÖRÜŞMEK

Ameliyat sonrası yaşadıklarını videodan izlediğini belirten Abdullah Tayyip Zahma, "Yaklaşık 1 metre yükseklikteki balkondan düştüm ve burnum kırıldı. O anları tam olarak hatırlamıyorum ama kendimi videolardan izledim. Hayalim Fenerbahçe maçına gitmek ve Marco Asensio ile görüşmek" dedi.

FENERBAHÇE AŞKI SUSULACAK GİBİ OLMADI

Oğlunun ameliyat sonrası yaşadığı ilginç anları anlatan baba Yasin Zahma da, "Oğlum balkondan düştü ve burnu kırıldı. Burnundaki kırıktan dolayı ameliyat oldu. Ameliyathaneden çıkarken 'Asensio' diye bağırıyordu. Diğer hastalar rahatsız olmasın diye kendisini susturmaya çalıştık ama Fenerbahçe aşkı susulacak gibi olmadı" diye konuştu.

Kendisinin de fanatik Fenerbahçe taraftarı olduğunu söyleyen Zahma, "Bizden görerek alışmış olmalı ki oğlum da çok büyük bir Fenerbahçe hayranı oldu. Ameliyattan çıkınca bilinçaltındaki Fenerbahçe aşkını dışarıya vurdu. Asensio, Greenwood ve İrfan Can Kahveci'nin isimlerini sayıklıyordu. Demek ki onları daha çok seviyor" ifadelerini kullandı.

Oğlunun görüntülerinin sosyal medyada da büyük ilgi gördüğünü söyleyen Yasin Zahma, "Çok güzel yorumlar yapılıyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
İrfan Can KahveciKaramanYaşamSporSon Dakika

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