Karaman'da Okul Sporları Oturarak Voleybol Türkiye Şampiyonası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Karaman'da Okul Sporları Oturarak Voleybol Türkiye Şampiyonası Başladı

Karaman\'da Okul Sporları Oturarak Voleybol Türkiye Şampiyonası Başladı

Karaman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar-Gençler Oturarak Voleybol Türkiye Şampiyonası başladı. Karaman, birçok branşta Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yaparken bu kez oturarak voleybol Türkiye finaline ev sahipliği yapıyor. Yıldızlar ve gençler kategorisinde 10 takımın birincilik mücadelesi vereceği şampiyona Yunus Emre Spor Salonu'nda düzenlenen açılış seremonisiyle başladı.

21.05.2024 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar-Gençler Oturarak Voleybol Türkiye Şampiyonası başladı.

Okul sporları faaliyetleri çerçevesinde birçok branşta Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapan Karaman'da bu kez oturarak voleybol Türkiye finali heyecanı yaşanıyor. Yıldızlar ve gençler kategorisinde 10 takımın birincilik mücadelesi vereceği şampiyona Yunus Emre Spor Salonu'nda düzenlenen açılış seremonisiyle başladı.

Açılış seremonisinde bir konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, Karaman'ın oturarak voleybol branşında başarı çıtasını her geçen gün yükselttiğini belirterek, "Öncelikle böyle bir şampiyonaya tekrar ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluyuz. Karaman olarak oturarak voleybol branşında güzel bir konuma geldik. Süper lig ve 1. Lig'de mücadele eden 2 takımımız var. Ayrıca milli takımda da 7'si erkek, 6'sı kadın olmak üzere 13 sporcumuz yer alıyor. İnşallah bu güzel istatistikler her geçen gün daha da iyiye gidecek. Okul sporları çerçevesinde bugün ilimizde başlayan şampiyonada ise tüm antrenör, sporcu ve hakemlerimize başarılar diliyorum" dedi.

Gençler kategorisinde 4, yıldızlar kategorisinde 6 takımın madalya mücadelesi verdiği şampiyona, 22 Mayıs Çarşamba günü yapılacak final karşılaşmalarının ardından sona erecek. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Voleybol, Gençlik, Türkiye, Karaman, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Karaman'da Okul Sporları Oturarak Voleybol Türkiye Şampiyonası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:52 Bu sözler çok su kaldırır CHP lideri Özel, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP’den iki ismi işaret etti Bu sözler çok su kaldırır! CHP lideri Özel, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP'den iki ismi işaret etti
14:51 Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2’si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı
14:31 İran’da Reisi’nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi
14:21 İbrahim Reisi kimdir 1980 ile 90 arası yaptıkları İranlıları ikiye bölüyor İbrahim Reisi kimdir? 1980 ile 90 arası yaptıkları İranlıları ikiye bölüyor
13:16 Reisi’nin cenazesine Türkiye’den iki isim katılacak Reisi'nin cenazesine Türkiye'den iki isim katılacak
15:33 Aynı gruptayız Portekiz’in EURO 2024 kadrosu belli oldu Aynı gruptayız! Portekiz'in EURO 2024 kadrosu belli oldu
14:44 Karşısında polisi gören göçmenler, kuruyemiş yemeye devam edip poz verdi Karşısında polisi gören göçmenler, kuruyemiş yemeye devam edip poz verdi
14:30 Küçük İbo’dan kendisinin yanında olmayan İbrahim Tatlıses’e sitem: Manevi olarak destek olabilirdi Küçük İbo'dan kendisinin yanında olmayan İbrahim Tatlıses'e sitem: Manevi olarak destek olabilirdi
14:25 Erdoğan’ın, “Şarap festivali“ eleştirilerine İmamoğlu’ndan tek cümlelik yanıt Erdoğan'ın, "Şarap festivali" eleştirilerine İmamoğlu'ndan tek cümlelik yanıt
13:58 Konu: Seçil Erzan davası Yunanistan’dan kovulan Fatih Terim, soluğu mahkemede aldı Konu: Seçil Erzan davası! Yunanistan'dan kovulan Fatih Terim, soluğu mahkemede aldı
13:51 Önce tekmeledi, sonra katletti Dehşet anları saniye saniye kamerada Önce tekmeledi, sonra katletti! Dehşet anları saniye saniye kamerada
13:36 “Etek boyu“ sorusu ile gündeme gelen avukat, adliyenin önünde elindeki bekaret raporuyla isyan etti "Etek boyu" sorusu ile gündeme gelen avukat, adliyenin önünde elindeki bekaret raporuyla isyan etti
13:19 Tahliyesi talep edilen Dilan Polat, Adli Tıp Kurumu’na götürüldü Tahliyesi talep edilen Dilan Polat, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü
13:12 Tartıştıkları sürücüye saldırmak için polisin gitmesini beklediler Tartıştıkları sürücüye saldırmak için polisin gitmesini beklediler
11:57 Meme kanserini yenen Esma Esad’a lösemi teşhisi konuldu Meme kanserini yenen Esma Esad'a lösemi teşhisi konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 15:49:59. #1.12#
SON DAKİKA: Karaman'da Okul Sporları Oturarak Voleybol Türkiye Şampiyonası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement