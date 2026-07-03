Karaman\'da Ücretsiz Yaz Futbol Kursu Başladı

Karaman'da İl Özel İdaresi Spor İşleri Müdürlüğü'nün 7-12 yaş grubundaki çocuklara yönelik düzenlediği ücretsiz yaz futbol kursu başladı.

Çocukların yaz tatilini sporla değerlendirmeleri, fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla hayata geçirilen kursa katılan çocuklar antrenörler eşliğinde ilk antrenmanlarını gerçekleştirdi. Karaman İl Özel İdaresi yerleşkesindeki futbol sahasında yapılan çalışmalarda minik sporcular, temel futbol eğitiminin yanı sıra takım oyunu üzerine uygulamalı antrenmanlar yaptı. İlk günden itibaren yoğun ilgi gören kursta çocukların heyecanı ve enerjisi dikkat çekti. Yaz dönemi boyunca devam edecek eğitimlerde katılımcıların futbol becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra disiplin, takım ruhu, fairplay anlayışı ve sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanmaları hedefleniyor. Ücretsiz olarak düzenlenen kursun antrenörler eşliğinde yaz tatili boyunca belirlenen programlar doğrultusunda devam edeceği kaydedildi. - KARAMAN