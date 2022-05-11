Karaman: "Finali tartışmasız hak ettik" - Son Dakika
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Karaman: "Finali tartışmasız hak ettik"

11.05.2022 00:21

- Karaman: "Finali tartışmasız hak ettik" Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: "Herkes İstanbul'daki maç için seferberlik yapmalı" Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u eleyerek adını finale yazdıran Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman maç sonu yaptığı açıklamada...

- Karaman: "Finali tartışmasız hak ettik"

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman:

"Herkes İstanbul'daki maç için seferberlik yapmalı"

KAYSERİ - Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u eleyerek adını finale yazdıran Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman maç sonu yaptığı açıklamada finali tartışmasız hak ettiklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde 1-0 biten ilk maçın ardından konuk ettiği Trabzonspor'u 4-2 mağlup ederek adını finale yazdıran ilk takım olan Kayserispor'da yüzler gülüyor. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında finali hak ettiklerini söyleyen Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman; "Abdullah hocayı ve Trabzonspor'u şampiyonluklarından dolayı tebrik ediyoruz. Daha 40. saniyede 1-0 geriden geliyoruz, ilk maçtaki skoru da koyarsak 2-0 geriden geliyor bu oyuncular. İlk 45 dakika bana göre 3-1 içeride olmamız gerekiyordu. Ama oyundan kopmadık, müthiş mücadele ettik. Finali ve bu maçı kazanmayı tartışmasız hak ettik. Hakemlere de teşekkür etmek lazım, ne olursa olsun. Şüpheye meal verecek bir maç oldu mu bilmiyorum, iyi bir maç oldu. Kayseri şehrimiz bunu hak etti, final oynamayı hak etti. Tabii finale gidecek takım da saygı duyuyoruz. Çalışmaya devam. Kayserili işadamları, bürokratlar, siyasiler İstanbul'da oynanacak maçta herkes seferberlik yapmalı. Taraftarımız oraya yığılmalı. Bu günkü coşkuyu gördünüz. 1-0 mağlup olmamıza rağmen taraftar bizi müthiş destekledi oyuncular karşılığını verdi" dedi.

Karaman: Finali tartışmasız hak ettik
Karaman: Finali tartışmasız hak ettik
Karaman: Finali tartışmasız hak ettik
Karaman: Finali tartışmasız hak ettik

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Son dakika haberi: Hikmet Karaman, Kayserispor ile Trabzonspor'a karşı kazanamadı Son dakika haberi: Hikmet Karaman, Kayserispor ile Trabzonspor'a karşı kazanamadı Trabzonspor'u 4-2'skorla mağlup eden Kayserispor, finalde Trabzonspor'u 4-2'skorla mağlup eden Kayserispor, finalde

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Karaman: 'Finali tartışmasız hak ettik' - Son Dakika


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