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Kararı saniyesinde iptal ettirdi! Ronaldo'dan Yılın Fair Play ödülüne aday olacak hareket - Son Dakika

Kararı saniyesinde iptal ettirdi! Ronaldo'dan Yılın Fair Play ödülüne aday olacak hareket

Cristiano Ronaldo'nun Persepolis maçında yerde kalmasının ardından hakem penaltı verdi. Yıldız futbolcu hakeme hemen itiraz ederek kararı iptal ettirdi. Ronaldo'nun o hareketi büyük beğeni aldı.

Kararı saniyesinde iptal ettirdi! Ronaldo\'dan Yılın Fair Play ödülüne aday olacak hareket
27.11.2023 - 21:57,  Güncelleme: 22:01
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Al-Nassr'ın yıldız Cristiano Ronaldo, Persepolis maçında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem Al Nassr adına penaltı verdi. Portekizli yıldız, hakemin yanına giderek penaltıyı iptal ettirdi.

HAKEM PENALTI VERDİ

Al-Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi'nde İran ekibi Persepolis ile karşılaştığı maçın henüz 2. dakikasında Ronaldo'nun yerde kalmasıyla penaltı kazandı.

Kararı anında iptal ettirdi! Ronaldo'dan Yılın Fair Play ödülüne aday olacak hareket

RONALDO İPTAL ETTİRDİ

Ancak Ronaldo, hakemin yanına giderek pozisyonun penaltı olmadığını söyledi. Ronaldo'nun bu sözlerinin ardından pozisyonu inceleyen Çinli hakem Ma Ning, kararını iptal etti. Yıldız futbolcunun hareketine ise beğeni yağdı.

Kararı anında iptal ettirdi! Ronaldo'dan Yılın Fair Play ödülüne aday olacak hareket
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Cristiano Ronaldo, Al Nassr, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kararı saniyesinde iptal ettirdi! Ronaldo'dan Yılın Fair Play ödülüne aday olacak hareket - Son Dakika
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