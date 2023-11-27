Kararı saniyesinde iptal ettirdi! Ronaldo\'dan Yılın Fair Play ödülüne aday olacak hareket

Al-Nassr'ın yıldız Cristiano Ronaldo, Persepolis maçında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem Al Nassr adına penaltı verdi. Portekizli yıldız, hakemin yanına giderek penaltıyı iptal ettirdi.

HAKEM PENALTI VERDİ

Al-Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi'nde İran ekibi Persepolis ile karşılaştığı maçın henüz 2. dakikasında Ronaldo'nun yerde kalmasıyla penaltı kazandı.

RONALDO İPTAL ETTİRDİ

Ancak Ronaldo, hakemin yanına giderek pozisyonun penaltı olmadığını söyledi. Ronaldo'nun bu sözlerinin ardından pozisyonu inceleyen Çinli hakem Ma Ning, kararını iptal etti. Yıldız futbolcunun hareketine ise beğeni yağdı.