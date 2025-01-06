Karatay Belediyesi, Gençler İçin Yeni Spor Merkezi Yapıyor - Son Dakika
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Karatay Belediyesi, Gençler İçin Yeni Spor Merkezi Yapıyor

Karatay Belediyesi, Gençler İçin Yeni Spor Merkezi Yapıyor

Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Spor Merkezi'nin gençlerin buluşma noktası olacağını ve ilçenin spor altyapısını güçlendireceğini açıkladı. Merkez, birçok spor alanıyla donatılacak ve belediye tarihinin en büyük yatırımı olarak ön plana çıkacak.

06.01.2025 13:31  Güncelleme: 13:33
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Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi'nin en büyük bütçeli yatırımı olan Karatay Spor Merkezi'nin ilçenin spor altyapısını güçlendirecek önemli bir tesis olduğunu, merkezin spor kompleksinin ötesinde, ilçedeki gençlerin buluşma noktası olacağını belirtti.

Spordan eğitim-öğretime, kültürden-sanata kadar her alanda gençlere ve çocuklara sayısız yatırım ve hizmet sunan Karatay Belediyesi gençlerin geleceğe donanımlı ve kaliteli hazırlanmaları için her türlü altyapı imkanını sunuyor. Bu çerçevede ilçeye kazandırılacak olan Karatay Spor Merkezi'nin yapımı hızlı bir şekilde devam ediyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye tarihinin en büyük bütçeli yatırımı olan Karatay Spor Merkezi'nin inşaat çalışmalarında incelemelerde bulundu. Başkan Hasan Kılca, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinden modern spor kompleksinin detayları ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Merkez gençlerin buluşma noktası olacak"

Karatay Spor Merkezi'nin ilçenin spor altyapısını güçlendirecek önemli bir tesis olduğunu aktaran Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, merkezin spor kompleksinin ötesinde, ilçedeki gençlerin buluşma noktası olacağını belirtti. Başkan Kılca, "Karatay Belediyesi olarak, ilçemizin geleceğine katkı sunacak projelere büyük bir özen gösteriyoruz. Tüm çabamız gençlerimizi daha güzel bir geleceğe hazırlamak. Sağlıklı bir nesil için sportif etkinliklerimizin ve fiziksel mekanlarımızın sayısını hızla artırıyoruz. Karaaslandede Mahallemizde belediye tarihimizin en büyük projesi olan Karatay Spor Merkezi'mizin inşa çalışmaları hızla sürüyor. Tamamlandığında spor merkezinden de öte çok kapsamlı bir kompleks olacak. Yeteneklerini geliştirmek, kendi ilgi alanlarıyla ilgili bir hobi edinmek ve vakitlerini verimli geçirmek isteyen tüm gençlerimizi ve çocuklarımızı merkezimizde ağırlayacağız. Merkezimizi en kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Karatay'ın en büyük spor tesisi

Yaklaşık 26 bin metrekarelik inşaat alanına sahip Karatay Spor Merkezi'nde; bin metrekarelik yarı olimpik yüzme havuzu, profesyonel müsabakalara uygun suni çim saha, tribüne sahip bin 161 metrekarelik kapalı spor salonu, okçuluk salonu, salon sporlarına uygun tesisler, idari ofisler, sporcu ve antrenör odaları, toplantı salonu, masa tenisi ve daha birçok farklı spor alanı bulunacak. - KONYA

Kaynak: İHA

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