Karatay\'da Spor Okulları gençleri geleceğe taşıyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi'nin Kış Spor Okulları yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Karatay Belediyesi tarafından çocukların ve gençlerin sporla iç içe vakit geçirmesi amacıyla hayata geçirilen Kış Spor Okulları'nda 2. dönem eğitimleri yoğun katılımla devam ediyor. Bin 600 öğrencinin yer aldığı organizasyonda eğitimler; 11 farklı tesiste, 9 branşta ve 26 antrenör eşliğinde gerçekleştiriliyor. Futbol, taekwondo, jimnastik, masa tenisi, geleneksel okçuluk, judo, basketbol, voleybol ve tenis branşlarında verilen eğitimlerle öğrenciler dolu dolu bir dönem geçiriyor. Karatay Belediyespor Kulübü iş birliğiyle yürütülen programda, farklı branşlarda yapılan antrenmanlarla çocukların yeteneklerini geliştirmeleri destekleniyor. Toplam 14 hafta sürecek olan Kış Spor Okulları'nın 2. dönem eğitimleri, 24 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.

"Kış Spor Okulları gençlerin gelişimine önemli katkılar sunuyor"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kış Spor Okulları'nın gençlerin gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirterek, sporun çocukları daha verimli, disiplinli ve aktif bir yaşama yönlendirdiğini ifade etti. Günümüzde çocukların ve gençlerin dijital ortamlarda daha fazla vakit geçirdiğine dikkat çeken Başkan Kılca, Karatay Belediyesi olarak bu duruma güçlü bir alternatif sunduklarını söyledi. Kılca, spor okulları sayesinde gençlerin zamanlarını daha verimli değerlendirdiğini, enerjilerini doğru alanlara yönlendirdiğini ve sosyal yönden gelişim sağladığını vurguladı. Başkan Kılca, "Yollar yapılır, binalar dikilir ancak asıl önemli olan güzel bir gençlik yetiştirmektir. Bizler de tüm imkanlarımızı seferber ederek çocuklarımızın sporla büyümesini sağlıyoruz" dedi.

"Çocuklarımız milli takıma kadar yükseliyor"

Sporla büyüyen çocukların geleceğe daha donanımlı hazırlandığını ifade eden Hasan Kılca, bu tür projelerle gençlerin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine destek olduklarını kaydetti. Spor okullarında keşfedilen yeteneklerin ilerleyen süreçte profesyonel branşlara yönlendirildiğini belirten Kılca, başarılı öğrencilerin Karatay Belediyespor Kulübü bünyesine kazandırıldığını ve bazı sporcuların milli takımlara kadar yükselerek önemli başarılara imza attığını söyledi. Başkan Hasan Kılca, Karatay'da her çocuğun sporla iç içe, aktif ve sağlıklı bir yaşam sürmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirterek, gençlere yönelik projelerin artarak devam edeceğini ifade etti. - KONYA