Karatay'da 8 okula FIFA standardında yeni halı saha - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karatay'da 8 okula FIFA standardında yeni halı saha

Karatay\'da 8 okula FIFA standardında yeni halı saha
03.03.2026 13:33  Güncelleme: 13:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, ilçedeki spor altyapısını güçlendirmek için 22 milyon 389 bin TL'lik yatırım yapıyor.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, ilçedeki spor altyapısını güçlendirmek için 22 milyon 389 bin TL'lik yatırım yapıyor. Proje kapsamında 8 yeni halı saha yapılacak, 4 mevcut saha ise yenilenecek. Halı sahaların hayırlı olmasını dileyen Hasan Kılca, daha önce de 30 okula 30 halı saha kazandırdıklarını hatırlatarak, gençleri her zaman desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Eğitimden spora, sosyal ve kültürel alanlardan fiziki yatırımlara kadar birçok projeyi hayata geçiren Karatay Belediyesi, ilçedeki okullara yönelik önemli bir çalışmayı daha başlattı. Belediye, gençlerin daha güvenli ortamlarda spor yapabilmesi amacıyla FIFA standartlarında suni çim halı sahalar kazandıracak. 22 milyon 389 bin TL maliyetle hayata geçirilecek projenin 2026 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor.

8 okula yeni saha, 4 noktada yenileme yapılacak

Proje kapsamında 8 yeni halı saha farklı okullarda inşa edilirken, bazı mevcut sahalar da yenilenecek. Çalışmalar çerçevesinde 3 adet 25x40 metre ve 5 adet 15x30 metre ebatlarında toplam 8 yeni halı saha yapılacak. 25x40 metre ebatlarındaki sahalar; Şeyhulema Recepağa Mahallesi Şehit Azam Güdendede Anadolu Lisesi, Çatalhüyük Mahallesi Celalettin Karatay Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Köyceğiz Yerleşkesi'nde yapılacak. 15x30 metre ebatlarındaki sahalar ise Mezbaha (Fetih) Mahallesi Karatay TOKİ Anadolu Lisesi, Çatalhüyük Mahallesi Çatalhüyük Anadolu Lisesi, Aziziye Mahallesi Abdülhamid Han Ortaokulu, Mezbaha (Fetih) Mahallesi Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu ve Fevzi Çakmak Mahallesi Karatay Ortaokulu'na kazandırılacak. Yeni halı sahaların yapımlarının yanı sıra 4 farklı noktadaki mevcut halı sahalar da yenilenecek. Büyüksinan Mahallesi Konya İl Jandarma Komutanlığı içerisindeki 25x43 metre ebatlarındaki saha, Büyüksinan Mahallesi İzzet Bezirci Okulu yanındaki 20x30 metre saha, Sarıyakup Mahallesi Mengene Halı Saha (Büyük Kumköprü Parkı) 30x45 metre saha ile Karaciğan Mahallesi Karatay Yüzme Havuzu içerisindeki 25x45 metre saha yenilenecek. Yapılacak sahalar FIFA standartlarında suni çim zeminle donatılacak. Çevreleri galvanizli kafes tel ile kapatılacak, yürüyüş yolları ise kilitli parke ile düzenlenecek. Böylece öğrenciler modern ve güvenli alanlarda spor yapabilecek.

"Öğrencilerimize hayırlı olsun"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçedeki okulların spor alanlarını geliştirmeye devam ettiklerini belirterek, yapılacak yeni halı sahaların öğrenciler için hayırlı olmasını diledi. Başkan Kılca, daha önce de ilçedeki 30 okula FIFA normlarına uygun olarak kazandırdıkları 30 yeni halı sahanın açılışını Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla yaptıklarını hatırlatarak, gençleri her zaman desteklemeye devam edeceklerini vurguladı. Kılca, "Okulları ziyaret ettiğimizde çocuklarımızın yeni spor alanları taleplerini aldık. Bu talepler doğrultusunda çalışmalara başladık ve yılsonuna kadar sahaların tamamlanmasını planlıyoruz. Böylece öğrencilerimiz güvenli, modern ve FIFA standartlarında sahalarda spor yapma imkanına kavuşacak" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Karatay, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karatay'da 8 okula FIFA standardında yeni halı saha - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güney Kıbrıs’ın ikinci büyük havalimanı tahliye ediliyor Güney Kıbrıs'ın ikinci büyük havalimanı tahliye ediliyor
Böylesi 40 yılda bir görülür Göztepe’de korkutan istatistik Böylesi 40 yılda bir görülür! Göztepe'de korkutan istatistik
İspanya, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor İspanya, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi
İsrail’in vurduğu şehirler bu hale geldi İsrail'in vurduğu şehirler bu hale geldi
Uzmanlar anlattı Enerji fiyatlarındaki artış Türkiye’yi nasıl etkiler Uzmanlar anlattı! Enerji fiyatlarındaki artış Türkiye'yi nasıl etkiler?

14:35
İran’ı bu kez füzeler değil deprem vurdu Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
İran'ı bu kez füzeler değil deprem vurdu! Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
14:13
Cephe hattında planlar tutmadı mı Trump’ı daha önce hiç böyle görmediniz
Cephe hattında planlar tutmadı mı? Trump'ı daha önce hiç böyle görmediniz
13:58
Bomba iddia: İsrail, İran’a gece yarısı kara operasyonu düzenledi
Bomba iddia: İsrail, İran'a gece yarısı kara operasyonu düzenledi
13:44
ABD’nin Katar’daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
13:20
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı Herkesin dilinde aynı slogan vardı
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 14:57:33. #7.12#
SON DAKİKA: Karatay'da 8 okula FIFA standardında yeni halı saha - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.