Karate 1 Premier Lig final müsabakalarıyla tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Karate 1 Premier Lig final müsabakalarıyla tamamlandı

25.04.2022 00:46
Karate 1 Premier Lig final müsabakalarıyla tamamlandı

Portekiz'de düzenlenen Karate 1 Premier Lig'in 1. etap organizasyonu final müsabakalarıyla tamamlanırken, Türkiye şampiyonada 4 gümüş 2 bronz madalya kazandı.

Portekiz'de düzenlenen Karate 1 Premier Lig'in 1. etap organizasyonu final müsabakalarıyla tamamlanırken, Türkiye şampiyonada 4 gümüş 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Matosınhos kentinde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar kumite 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu, 55 kiloda Tuba Yakan, 68 kiloda Meltem Hocaoğlu Akyol, erkekler katada Ali Sofuoğlu gümüş madalya kazandı.

Kumite 60 kiloda Eray Şamdan, katada ise Enes Özdemir bronz madalyanın sahibi oldu.

YORUMLAR
500
Asmanın su ihtiyacını düşürmek için proje hazırlandı Asmanın su ihtiyacını düşürmek için proje hazırlandı Karate 1 Premier Lig Karate 1 Premier Lig

Bronz Madalya, Premier Lig, Portekiz, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Karate 1 Premier Lig final müsabakalarıyla tamamlandı - Son Dakika


Son Dakika
00:23 İçişleri Bakanı Soylu, Van-İran sınır hattına örülecek 295 kilometrelik duvarın 2023'te bitirileceğini açıkladı
00:21 Macron'dan, Eyfel Kulesi önünde zafer konuşması: Birçok yurttaşım beni desteklemek için değil, aşırı sağı engellemek için bana oy verdi
00:00 Seda Sayan, 7. kez evlendi! İşte nikahtan paylaşılan ilk fotoğraf
23:52 Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Altay'ı 1-0 yendiği maç hakkında konuştu: Kesinlikle bu hafta anlaşmanız lazım
23:49 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Bakan Dönmez'in "Gittiği evde elektrik var" sözlerine karşılık ev sahibinin videosunu paylaştı: Elektriğim dün geldi
23:16 Arıza yapan tırını tamir etmek istemişti! Ukraynalı şoför sıkışarak can verdi
23:15 Uğur Dündar'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki toplayan Fenerbahçe çağrısı: Sosyal medya paylaşımlarınız üzüyor
23:05 Antalya'nın 6 maçlık galibiyet serisine Kayserispor son verdi!
22:37 Galatasaray, İzmir'de Kerem Aktürkoğlu'yla galibiyeti aldı! Altay'ın ise umutları tükendi
22:25 Bakan Dönmez'in "O gün elektriği kesilmedi" iddiasına Kılıçdaroğlu'ndan çok sert cevap: Yalansa istifa edecek misin?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 00:52:37. #1.13#
SON DAKİKA: Karate 1 Premier Lig final müsabakalarıyla tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement