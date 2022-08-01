Manisa BBSK'lı karateciler İstanbul'dan 5 madalya ile döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa BBSK'lı karateciler İstanbul'dan 5 madalya ile döndü

01.08.2022 09:55
Manisa BBSK'lı karateciler İstanbul'dan 5 madalya ile döndü

Karate İstanbul İller Arası 1. Etap Ümit Genç U21 Karate Şampiyonası'na 11 sporcu ile katılan Manisa BBSK Karate Takımı şampiyonadan 5 madalya ile döndü.

Karate İstanbul İller Arası 1. Etap Ümit Genç U21 Karate Şampiyonası'na 11 sporcu ile katılan Manisa BBSK Karate Takımı şampiyonadan 5 madalya ile döndü.

Manisa BBSK Karate Takımı 'Karate İstanbul İller Arası 1. Etap Ümit Genç U21 Karate Şampiyonası'nda biri altın biri gümüş 3'ü de bronz olmak üzere 5 madalya kazandı.

Manisa BBSK Karate Takımı Antrenörü Ali Eşsiz, "Müsabakada yarışan sporcularımızdan Sümeyye Teke U21 Kadın 68 kg Kumite'de şampiyon, Batuhan Bayır Ümit Erkek 57 kg Kumite'de ikinci, Ebru Günayar U21 Kadın 50 kg Kumite'de üçüncü, Nurbade Büber U21 Kadın 61 kg Kumite'de üçüncü, Gülçin Akyıldız U21 Kadın +68kg Kumite'de üçüncü olmuştur. Kulübümüz sporcuları İstanbul'da düzenlenen ve iki gün süren müsabakaya toplam 11 sporcu ile katılıp 5 madalya ile noktalamıştır. Derece yapan veya yapmayan tüm sporcularımızı tebrik eder başarılarının devamını dileriz. Desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübüne teşekkür ederiz." dedi. - MANİSA

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Ümit Genç, İstanbul, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa BBSK'lı karateciler İstanbul'dan 5 madalya ile döndü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:50 AK Partili Külünk, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi: Devlete hesap vermek zorunda
16:29 Sevilla'ya transfer olan Marcao basın toplantısında ağladı! Futbolcuyu "İdolün kim?" sorusu duygulandırdı
16:29 ABD'de akılalmaz olay! Marketten aldığı cipsten yılan fırladı
16:22 ABD'de köpek gezdirmeye çıkan kadına sokak ortasında tecavüz edildi!
16:15 Bakan Soylu cemevlerine yönelik saldırıları "Eski Türkiye'nin ayak izi" olarak duyurdu: "Planlı provokasyon" en ağır şekilde cezalandırılacaktır
15:55 CHP'li Engin Altay, canlı yayında açıkladı: Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız "Bay Kemal"
15:52 Kendisini "mehdi" ilan eden radyocu Tuncer Çiftçi'den, hem uzun namlulu silahlarla hem de kandırdığı kadınlarla skandal video
15:52 Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk yaşandı! 3. eleme turunda VAR kullanılacak
15:29 Aston Martin, emekli olan Vettel'in yerine Alonso ile anlaştı
15:28 Kılıçdaroğlu'ndan "sağlıkta şiddet" tepkisi: Bundan sonra olacak tüm negatif olayların sorumlusu AK Parti ve MHP'dir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 17:06:14. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa BBSK'lı karateciler İstanbul'dan 5 madalya ile döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement