Karate Semineri Adana'da Yapıldı - Son Dakika
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Spor

Karate Semineri Adana'da Yapıldı

Karate Semineri Adana\'da Yapıldı

Türkiye Karate Federasyonu, Adana'da verimli bir Dan ve Antrenör Gelişim Semineri düzenledi.

19.05.2025 18:46
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Türkiye Karate Federasyonu tarafından Adana'da düzenlenen Dan ve Antrenör Gelişim Semineri oldukça verimli ve heyecanlı geçti.

Türkiye Karate Federasyonu faaliyet programında yer alan Dan ve Antrenör Gelişim Seminerleri 17-18 Mayıs 2025 tarihlerinde Adana ve Erzurum'da düzenlendi. Adana'da yapılan Dan ve Antrenör Gelişim Semineri ise Sarıçam Asım Savaş Spor Salonunda yapıldı. Türkiye'nin bir çok yerinden Adana'ya gelen 94 Antrenörün katıldığı seminer Karate Adana İl Temsilcisi Ersin Tokkuzun ve ekibinin ev sahipliğinde gerçekleşti. Türkiye Karate Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Ali Demirbaş, Karate Federasyonu 8. Dan Karate Antrenörü Kasım Demir, Karate Federasyonu Büyükler Teknik Kurulu Üyesi Cumali Sarıdoğan bilgi ve tecrübelerini katılımcılar ile paylaşırken; seminere katılan antrenör ve sporcular önümüzdeki süreçte katılmayı düşündükleri dan sınavı öncesi teknik, kata ve kumite de eksiklerini görme imkanı buldu.

Demirbaş: "Bilgi paylaştıkça büyür"

Türkiye Karate Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Ali Demirbaş önümüzdeki sürece ilişkin yapmayı planladıkları bazı çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Adana'yı çok sevdiğini ve ikinci memleketi olarak gördüğünü belirten Ali Demirbaş, "Adana benim çok sevdiğim, ikinci memleketim gibi algıladığım çok farklı bir il. Burada çok sevdiğim arkadaş ve dostlarımız var. Onlarla aynı yerde bulunmak ve aynı havayı teneffüs etmek beni çok mutlu ediyor. Burada arkadaşlarımızın istekli ve hırslı çalışmalarını görünce çok mutlu oldum. Bilgi paylaştıkça büyür" dedi.

"Türkiye'nin her köşesinde eğitim seminerleri gerçekleştireceğiz"

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir ve Yönetim Kurulu Üyelerinin oluru ile önümüzdeki süreçte eğitim grubu oluşturulacağını belirten Ali Demirbaş, "Eğitim grubu oluşturup toplu çalışmalar yapacağız. Daha sonra arkadaşlarımız ile bir araya gelerek önümüzdeki süreçte ülkemizin her yerine giderek eğitim seminerlerimizi gerçekleştireceğiz. Türk karatesini daha ileri seviyelere birlikte taşıyacağız" diye konuştu.

Cumali Sarıdoğan: "Başkanımız Ercüment Taşdemir'e çok güveniyoruz"

Karate Federasyonu Büyükler Teknik Kurulu Üyesi Cumali Sarıdoğan ise Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir ve ekibine çok güvendiklerini ifade ederek Karate Federasyonunun daha iyi yerlere getireceklerini ifade etti. Karate Federasyonunun doğru bir yolda olduğunu belirten Cumali Sarıdoğan, "Bizleri izlemeye devam edin. Adana'da eğitim seminerlerinin daha fazla olmasını gönlümüz çok ister. Hocalarımızın bilgi ve birikimlerini, tecrübelerini antrenör ve sporcularla paylaşmaları çok güzel. Eğitim Seminerlerine daha fazla önem verilmeli. Gençliğimizin bu dönem spora daha fazla ihtiyacı var. Gençliğimizi sosyal medya ve uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklardan spor ile kurtarabiliriz" ifadelerini kullandı.

Kasım Demir: "Aileler çocuklarını spora çekinmeden yönlendirmeli"

Türk karatesine yıllarca hizmet veren, onlarca antrenör ve hakem, başarılı sporcular yetiştiren, bilgi birikimi ve tecrübesiyle Karate camiasında ayrı bir yeri olan Kasım Demir ise önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile uyum içerisinde çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Ailelere tavsiyelerde bulunan Kasım Demir, çocuklarını spora yönlendirmelerini istedi. Sporun dersleri olumsuz yönde etkilediği şeklinde ailelerin yanlış bir düşünceye kapıldıklarına dikkat çeken Kasım Demir, "Ailelerimiz çocukların okul döneminde spora gittikleri süreçte derslerinden başarısız olacağı endişesini yaşamaları çok yanlış. Spor, öğrencilerimizin eğitimine katkı sunar ve daha başarılı olmalarını sağlar. Ülkemizde de karate branşında çok değerli, bilgili hocalarımız var. Ailelerimizin çekinmeden çocuklarını spor salonlarına getirerek spora başlamalarını sağlamalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ali Demirbaş, Türkiye, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karate Semineri Adana'da Yapıldı - Son Dakika

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