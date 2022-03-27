Karatede hedef olimpiyatlarda yeniden yer almak - Son Dakika

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, karatesiz bir olimpiyatın sporun ruhunu olumsuz etkileyeceğini belirterek, "Karatenin tekrar olimpiyatlarda yer alması için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Aslan Abid Uğuz, İstanbul'da katıldığı Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin (TMOK) olağan mali genel kurul toplantısında, Türk karatesinin geleceğine yönelik çalışma ve hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Karate branşının 2024 Paris Olimpiyatları'nda yer almayacak olmasının üzücü bir karar olduğunu aktaran başkan Uğuz, "Ama moral bozmak yok. İnanıyorum ki karate, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda olacak. Bunun için elimizden geleni yapacağız. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 13 madalyanın 4'ünü karateden kazandık. Karate, Türkiye'nin uluslararası arenadaki yüz akı. Aynı başarıları tekrar alacağımıza inancım tam." diye konuştu.

Önlerinde çok önemli 3 organizasyon olduğunu belirten Uğuz, şunları kaydetti:

"İlki Gaziantep'te yapılacak Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası. Ardından Konya'da düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları var. Sonrasında yine Konya'da ekim ayında düzenleyeceğimiz Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası var. Oralarda en üst sırada yer almak için elimizden geleni yapacağız."