Karatede hedef olimpiyatlarda yeniden yer almak - Son Dakika
Üye Girişi

Karatede hedef olimpiyatlarda yeniden yer almak

27.03.2022 16:45
Karatede hedef olimpiyatlarda yeniden yer almak

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, karatesiz bir olimpiyatın sporun ruhunu olumsuz etkileyeceğini belirterek, "Karatenin tekrar olimpiyatlarda yer alması için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, karatesiz bir olimpiyatın sporun ruhunu olumsuz etkileyeceğini belirterek, "Karatenin tekrar olimpiyatlarda yer alması için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Aslan Abid Uğuz, İstanbul'da katıldığı Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin (TMOK) olağan mali genel kurul toplantısında, Türk karatesinin geleceğine yönelik çalışma ve hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Karate branşının 2024 Paris Olimpiyatları'nda yer almayacak olmasının üzücü bir karar olduğunu aktaran başkan Uğuz, "Ama moral bozmak yok. İnanıyorum ki karate, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda olacak. Bunun için elimizden geleni yapacağız. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 13 madalyanın 4'ünü karateden kazandık. Karate, Türkiye'nin uluslararası arenadaki yüz akı. Aynı başarıları tekrar alacağımıza inancım tam." diye konuştu.

Önlerinde çok önemli 3 organizasyon olduğunu belirten Uğuz, şunları kaydetti:

"İlki Gaziantep'te yapılacak Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası. Ardından Konya'da düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları var. Sonrasında yine Konya'da ekim ayında düzenleyeceğimiz Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası var. Oralarda en üst sırada yer almak için elimizden geleni yapacağız."

YORUMLAR
500
Gündüzleri on binlerin koşuşturduğu Tahtakale, geceleri 14 kişiye emanet Gündüzleri on binlerin koşuşturduğu Tahtakale, geceleri 14 kişiye emanet Haftanın tarihine bakış Haftanın tarihine bakış

Olimpiyat, İstanbul, Türkiye, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Karatede hedef olimpiyatlarda yeniden yer almak - Son Dakika


Son Dakika
16:36 Erdoğan ve genç çiftçi arasında salondakileri güldüren konuşma: Beni ortaklığa kabul eder misin?
16:34 Vladimir Putin'in akıl hocası Aleksandr Dugin'den korkutan tehdit: Kazanamazsak ne Rusya kalır ne de dünya
16:29 Son Dakika: Hrant Dink cinayetinde kullanılan silahı saklayan firari sanık Ahmet İskender Türkiye'ye getirilip tutuklandı
16:17 Konuşanlar'ın son bölümüne Hasan Can Kaya ile izleyici arasındaki diyalog salonda soğuk terler döktürdü!
16:08 Rıza Çalımbay'ın yorumları
15:59 Rusya'nın saldırıları sonrasında Lviv halkı kiliseleri doldurdu! Ülkeleri için dua ettiler
14:34 Kılıçdaroğlu Eski Meclis Başkanı Cindoruk'la görüştü! 'Seçim' detayı dikkat çekti
14:30 Dursun Özbek'in başkanlık için tek bir şartı var!
14:16 Metin Öztürk, Galatasaray'a resmen başkan adayı oldu!
14:07 Gizemli sembol ve ışıkların "Rusya ordusuna işaret veriliyor" iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 16:51:53. #1.11#
SON DAKİKA: Karatede hedef olimpiyatlarda yeniden yer almak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement