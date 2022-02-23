Karatede seçmeler yapıldı - Son Dakika

Sivas'ta 35 sporcunun katılımı ile Ümit-Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası'nın seçmeleri yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Karate İl Temsilciliğinin organizesinde Sivas'ta Ümit-Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate şampiyonasının il seçmesi gerçekleştirildi.

5-9 Mayıs tarihlerinde Sakarya ilinde yapılacak olan Ümit-Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate şampiyonasının il seçmesi Taha Akgül Spor Salonunda 35 sporcunun katılımı ile yapıldı. Kata ve kumite dalında tüm kategorilerde sporcular kıyasıya mücadele ederek birinci olabilmek için üstün bir performans sergiledi.

Seçme sonunda açıklama yapan Karate İl Temsilcisi Oğuz Ökten, "Türkiye şampiyonasına kadar bu sporcularımız antrenmanlarına hiç ara vermeden yoğun bir tempo içerisinde çalışmalarını sürdüreceklerdir. Türkiye Şampiyonası'nda birinci olmak ve ilimize madalya getirmek için çalışmalarını aksatmadan disiplinli bir şekilde sürdüreceklerini ümit ediyoruz. Sporcularımıza şimdiden başarılar dilerken, il seçmelerinde emeği geçen hakemlerimize, antrenörlerimize ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelimize teşekkürlerimiz sunuyoruz" dedi. - SİVAS