Karatenin nabzı Gemlik'te atacak - Son Dakika
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Karatenin nabzı Gemlik'te atacak

27.06.2022 15:52
Karatenin nabzı Gemlik'te atacak

3. Uluslararası Gemlik Karate Turnuvası 2-3 Temmuz tarihlerinde Gemlik Spor Salonu'nda yapılacak.

3. Uluslararası Gemlik Karate Turnuvası 2-3 Temmuz tarihlerinde Gemlik Spor Salonu'nda yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Karate Federasyonu, Gemlik Belediyesi ve Gemlik Belediye spor ev sahipliğinde yapılacak turnuvaya Türkiye ve Dünyanın pek çok farklı ülkesinden yüzlerce sporcu katılacak.

Toplamda 23 kategoride ve 10 farklı klasmanda yarışacak sporcular, derece elde etmek için kıyasıya bir mücadele sergileyecek.

Gemlik Belediyespor Başkanı Durmuş Uslu yaptığı açıklamada Gemlik'in artık spor bir kenti olarak anıldığını ve sporun pek çok dalında ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptığını belirtti. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'a spora yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederken, şampiyonada yarışacak tüm sporculara başarılar diledi. - BURSA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Türkiye, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karatenin nabzı Gemlik'te atacak - Son Dakika

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