Karatepe: Sonuç Oyunumuza Yansıtmıyor - Son Dakika
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Karatepe: Sonuç Oyunumuza Yansıtmıyor

Gençlerbirliği'nin teknik direktörü, Keçiörengücü'ne yenildikleri maçı değerlendirdi.

28.09.2024 22:47
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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Recep Karatepe, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 yenildikleri maçın skorunun oynadıkları oyunu yansıtmadığını savundu.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Karatepe, geçen hafta kazanan iki moralli Ankara takımının maçı olduğunu belirterek, "Maçın genelinde oyuncularımın mücadele gücünden memnunum. Başlangıçta sakatlık yaşadık ve oyuncu değiştirdik. Bu yüzden adapte olmakta zorlandık. Formasyon değişikliğine gidince oyunu domine ettik ama bu sırada golü yedik. Maçın sonucu bu olmamalıydı. Futbolda böyle sonuçlar olabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Parlatan: "Önemli bir galibiyet aldık"

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Ersan Parlatan, aldıkları derbi galibiyetinden dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Ankara derbisi oynadıklarını aktaran Parlatan, "Çok mutluyuz. Önemli bir galibiyet aldık. Ankara derbisi oynadık. İki hedefi olan takım sahadaydı. İlk devre iki yönlü coşkulu oynayan her istediğimizi yapan bir takımdık. Zaman zaman Gençlerbirliği'ni kendi sahasına hapsettik. Duran toplara hafta içi çalıştık ve golü böyle bulduk. İkinci yarı rakibi kalemizden uzak tutmakta pek iyi değildik. Sistem değişikliğine gidip dörtlü defansa dönünce daha iyi karşıladık rakibi." dedi.

Süper Lig hedefini konuşmanın erken olduğunu vurgulayan Parlatan, "Biz iyi futbol oynamaya çalışıyoruz. Şampiyonluk adayı olduğumuzu düşünmüyorum. Gelişme aşamasındayız, maç maç bakacağız. Böyle yaparsak daha doğru yol alırız. Bugün iyi giden iş üç hafta sonra kötü gidebiliyor. Ayaklarımızı yere basarak ilerlemek doğru geliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Futbol, ankara, Yaşam, Spor, Son Dakika

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