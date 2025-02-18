KaravanFest 2025 Afyonkarahisar\'da Doğa ve Kamp Severleri Buluşturacak

Spor

KARAVANFEST 2025, doğa ve kamp severleri 21-23 Şubat tarihlerinde Afyonkarahisar'da buluşturacak. Üçüncüsü düzenlenecek festival, karavan tutkunları ve doğaseverlere 2 gün boyunca eğlenceli etkinlikler, bireysel ve takım oyunlarının yanı sıra yarışmalarla kışın keyfini çıkarma fırsatı sunacak. Afyon Motor Sporları Merkezi Karavan Alanı, festival süresince katılımcılara ücretsiz olarak hizmet verecek. Etkinlikler arasında, yapılacak konserlerle eğlencenin zirveye ulaşması bekleniyor.

Doğa ve kamp severlerin dört gözle beklediği Karavanfest, 21-22-23 Şubat 2025 tarihlerinde Afyonkarahisar'da başlıyor. Üçüncü kez düzenlenecek festival, karavan tutkunları ve doğaseverlere unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor. Bu yıl, Karavanfest'in programı, her yaşa hitap edecek şekilde genişletildi. Festival, 7'den 70'e herkesi eğlenceli etkinliklerle bir araya getirecek. Katılımcılar, 2 gün boyunca kışın keyfini çıkaracak, bireysel ve takım oyunlarının yanı sıra yarışmalara katılacaklar. Afyon Motor Sporları Merkezi Karavan Alanı, 20-24 Şubat tarihleri arasında festivale katılan karavan sahipleri için tamamen ücretsiz olacak. Festival kapsamında elektrik, su, duş, çamaşır, kaset boşaltma ve ütü odası gibi birçok hizmet de katılımcıların kullanımına ücretsiz sunulacak.

Festival, 21 Şubat Cuma günü Afyonkarahisar Belediyesi Kent Orkestrası konseri ile başlayacak. 22 Şubat Cumartesi akşamı ise saat 18: 00'de Zakkum konseriyle devam edecek. 23 Şubat Pazar günü saat 12: 00'de Afyonkarahisar Belediyesi Halk Oyunları ve Darbuka Şov gösterisi festival katılımcılarıyla beraber olacak.

Festival boyunca her gün farklı etkinlikler ve ödüllü yarışmalar ile katılımcılar keyifli anlar yaşayacak.