Karbel Karaköprü Belediyespor - Kardemir Karabükspor: 5-1

STAT: Faruk Çelik Stadı
HAKEMLER: Celal Bayraklı, Vedat Hoşnam, Şükrü MertKARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Erşen – İsa Baltacı (Dk.81 Emre Yıldırım), Batuhan (Dk.64 Sinan), Barış (Dk.81 Emre Aydin), Emirhan, Umut Dilek, Anıl, Abdurrahman, Ahmet Mumin (Dk.69 Fatih), Burak, Fevzi (Dk.63 Halil)KARDEMİR KARABÜKSPOR: Olcay – Sezer, Doğukan, Melih, Serkan, Ahmet Enes (Dk 48 Muhammed Emin), Furkan, Ali, Davut (Dk.48 Recep), Mustafa Akca, Ahmet YusufSARI KARTLAR: Fevzi, Umut Dilek (Karbel Karaköprü Belediyespor) – Doğukan, Ali (Kardemir Karabükspor)GOLLER: Dk.39 ve 86 Umut Dilek, Dk.44 Fevzi, Dk.47 Abdurrahman, Dk.66 Halil (Karbel Karaköprü Belediyespor) Dk.54 Mustafa Akca, (Kardemir Karabükspor)
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'un 18'inci haftasında Karbel Karaköprü Belediyespor, sahasında konuk ettiği Kardemir Karabükspor'u 5-1 mağlup etti.39'uncu dakikada Barış'ın ortaladığı topa ceza alanında iyi yükselen Umut Dilek'in kafa vuruşu filelere gitti: 1-0.44'üncü dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Fevzi'nin uzaktan sert şutu ağlarla buluştu: 2-0.47'nci dakikada Batuhan'ın pasıyla ceza alanında buluşan Abdurrahman, plase vuruşla topu filelere yolladı: 3-0.61'inci dakikada Sezer'in pasıyla kale önünde buluşan Mustafa Akca'nın vuruşunda top ağlara gitti: 3-1.66'ncı dakikada Emirhan'ın ceza alanına ortasına iyi yükselen Halil'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 4-1.86'ncı dakikada ceza alanında oluşan karambolde topla buluşan Umut Dilek'in vuruşu filelere gitti: 5-1.
Karşılaşma ev sahibi ekibin 5-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Kaynak: DHA
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