Karbel Karaköprüspor - Edirnespor: 2-0

STAT: Faruk Çelik
HAKEMLER: Sinan Dereci, Mehmet Şenkaya, Erdem TanışKARBEL KARAKÖPRÜSPOR: Berat - Burak, Muhammed Raşit (Dk. 83 Burak Taşdemir), Muhammed Öztürk (Dk. 75 Fevzi), Emirhan, Fatih (Dk. 89 İbrahim), Halil (Dk. 89 Kemal), Emre Fırtına (Dk. 75 Selim), Mücahit, Emre Yıldırım, FatihEDİRNESPOR: Serkan - Kaan, Sertaç (Dk. 45 Kazım Birkan), Uğur (Dk. 82 Emir Kaan), Ahmet Baykal, Gencay (Dk. 76 Atakan), Erkan Şentürk (Dk. 82 Sergen), Engin, Ali, Ümit Can (Dk. 67 Fırat), OğuzhanGOLLER: Dk. 37 Halil, Dk. 90 Burak Taşdemir (Karbel Karaköprüspor)
SARI KARTLAR: Emre Yıldırım, (Karbel Karaköprüspor) - Ali (Edirnespor)
TFF 3'üncü Lig'in 4'üncü haftasında Karbel Karaköprüspor sahasında Edirnespor'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 37'nci dakikada Halil Yılmaz ve 90'ıncı dakikada Burak Taşdemir kaydetti.
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