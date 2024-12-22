Kardelen Demir'in Hedefi Olimpiyatlar

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Samsun'da yaşayan ve bugüne kadar ulusal ve uluslararası turnuvalarda 10 madalya kazanan 20 yaşındaki milli tekvandocu Kardelen Demir, başarılarına yenilerini eklemek için çalışmalarına devam ediyor.

Tekvandoya 9 yaşında ağabeyinin yönlendirmesiyle başlayan Kardelen Demir, Türkiye'de bugüne kadar katıldığı turnuvalarda 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti.

Multi Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın, Avrupa Üniversiteler Oyunları'nda gümüş, Montenegro ve Makedonya Open tekvando turnuvalarında ise bronz madalya kazanan Kardelen, gelecek yıl önce Türkiye şampiyonaları, ardından da ekim ayında yapılacak Dünya Tekvando Şampiyonası'na katılarak yeni madalyalar kazanma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Kardelen, antrenmanlarını ağabeyi ve antrenörü Doğan Demir nezaretinde İlkadım Mete Adanır Spor Salonu'nda gerçekleştiriyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi olan Kardelen Demir, AA muhabirine, 11 yıldır tekvando sporuyla ilgilendiğini söyledi.

Tekvandoya ağabeyinin yönlendirmesiyle başladığını belirten Demir, "Küçükken abim eve sürekli madalya ile geliyordu, çok disiplinli biriydi. Onu örnek alıyordum. Abim bir gün beni antrenman salonuna götürdü, o günden sonra tekvandoyu hiç bırakmadım. Şimdi hem abim hem de antrenörüm. Abimle birlikte çalışıyoruz. Haftada 30 saati aşkın antrenman yapıyoruz. Hedeflerimize ulaşmak için yoğun tempoda çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar katıldığı ulusal ve uluslararası turnuvalarda 10 madalya kazandığına işaret eden Kardelen, "İl ve bölge şampiyonaları ile 30'a yakın madalyam var. Avrupa şampiyonluğum, üniversiteler arası Avrupa ikinciliğim bulunuyor. Bunun yanı sıra uluslararası açık turnuvalarda da derecelerim var. 2025 sezonunda öncelikle Türkiye şampiyonalarına katılacağım. Ekim ayında yapılacak Dünya Şampiyonası'nı hedefliyorum." dedi.

"En büyük hedefimiz olimpiyatlar"

Doğan Demir ise kardeşinin azmi ve başarılarıyla gurur duyduğunu dile getirerek, "Kardeşimle başarılı bir dönem geçiriyoruz. En büyük hedefimiz olimpiyatlar. Kardelen bu yıl Türkiye şampiyonu, Avrupa şampiyonu ve üniversiteler arasında Avrupa ikincisi oldu. Ayrıca Ankara'da düzenlenen Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nda 73 kiloda şampiyonluğa ulaştı. Hedeflerimiz büyük. Samsun'u en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz." diye konuştu.