Karim Benzema Al-Ittihad ile Anlaştı - Son Dakika
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Karim Benzema Al-Ittihad ile Anlaştı

Karim Benzema Al-Ittihad ile Anlaştı

05.06.2023 18:05

Real Madrid'den ayrılan Karim Benzema, Al-Ittihad ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Yıllık 200 milyon euro maaş alacak olan Benzema, opsiyonlu sözleşme ile birlikte 3 yılda toplam 600 milyon euro kazanacak. 2009 yılından bu yana Real Madrid'de forma giyen Benzema, 647 maçta 353 gol atarken, 165 asist yaptı.

İspanyol devi Real Madrid'den ayrılan Karim Benzema'nın yeni takımı belli oluyor. Fabrizio Romano'da yer alan habere göre, Fransız oyuncu, Al-Ittihad ile her konuda anlaşmaya vardı.

3 YILDA 600 MİLYON EURO KAZANACAK

Habere göre tecrübeli golcünün, Arap ekibiyle 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. Arabistan ekibinin, Karim Benzema'ya yıllık 200 milyon euro maaş ödeyeceği ifade edildi. Benzema, opsiyonlu sözleşme ile birlikte 3 yılda toplam 600 milyon euro kazanacak.

518 GOLE KATKI VERDİ

2009 yılında Real Madrid'e imza atan Karim Benzema, eflatun-beyazlı ekipte 647 maçta görev aldı. Başarılı futbolcu, söz konusu mücadelelerde 353 gol attı ve 165 asist kaydetti.

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