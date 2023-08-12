İspanyol devi Real Madrid'den El İttihad takımına rekor ücretle transfer olan yıldız golcü Karim Benzema, ibadet etmek için umreye gitti
Suudi Arabistan Profesyonel ligi el-İttihad Cidde Futbol Klübünde Forvet olan Cezayir asıllı Fransız millî futbolcu Umre ziyaretini sosyal medyadan paylaştı.
İbadeti sırasında yoğun ilgiden yürüyemeyen yıldız futbolcu, böyle görüntülendi. Umre ziyareti yapan Karim Benzema insanlar tarafından çok kez durdurulup fotoğraf çektirildi.
Son Dakika › Spor › Neye uğradığını şaşırdı! Umre ziyareti yapan Benzema ilgiden yürüyemedi - Son Dakika