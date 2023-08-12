Neye uğradığını şaşırdı! Umre ziyareti yapan Benzema ilgiden yürüyemedi - Son Dakika
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Neye uğradığını şaşırdı! Umre ziyareti yapan Benzema ilgiden yürüyemedi

Son Güncelleme: 12.08.2023 01:03

Real Madrid'den El İttihad takımına rekor ücretle transfer olan Karim Benzema, ibadet etmek için umreye gitti. Cezayir asıllı Fransız millî futbolcu, umre ziyaretini sosyal medyadan paylaştı. Geçen yıl yaşadığı şantaj suçlaması nedeniyle Fransa'nın 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosunda yer alamayan Benzema, Real Madrid formasıyla geçen sezon 28 gol atmıştı. Umre ziyareti sırasında yoğun ilgiyle karşılaşan Benzema, yürümekte zorlandı.

İspanyol devi Real Madrid'den El İttihad takımına rekor ücretle transfer olan yıldız golcü Karim Benzema, ibadet etmek için umreye gitti

UMREYE GİTTİ

Suudi Arabistan Profesyonel ligi el-İttihad Cidde Futbol Klübünde Forvet olan Cezayir asıllı Fransız millî futbolcu Umre ziyaretini sosyal medyadan paylaştı.

İLGİDEN YÜRÜYEMEDİ

İbadeti sırasında yoğun ilgiden yürüyemeyen yıldız futbolcu, böyle görüntülendi. Umre ziyareti yapan Karim Benzema insanlar tarafından çok kez durdurulup fotoğraf çektirildi.

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Karim Benzema, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Neye uğradığını şaşırdı! Umre ziyareti yapan Benzema ilgiden yürüyemedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Neye uğradığını şaşırdı! Umre ziyareti yapan Benzema ilgiden yürüyemedi - Son Dakika
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