36 yaşındaki golcü Karim Benzema, resmen Suudi Arabistan'da. Real Madrid ile yollarıa yıran Fransız forvet, Al-Ittihad ile sözleşme imzaladı.
Karim Benzema, yıllığı 200 milyon eurodan 3 sezonluk bir anlaşmaya imzasını attı. Fransız futbolcu 3 yıl için 600 milyon euro kazanacak.
Suudi Arabistan Ligi'nde yeni sezonda Cristiano Ronaldo ile Karim Benzema, yakın arkadaşı ile bu kez rakip olarak şampiyonluk için mücadele edecek.
Real Madrid'le toplam 25 kupa kazanan Benzema, Şampiyonlar Ligi'nde tam 5 kez zafer yaşadı. Fransız forvet, 2021-22 sezonundaki başarıda adeta takımını tek başına sırtlamış ve "Ballon d'Or" ödülünü kazanmıştı.
Son Dakika › Spor › Real Madrid efsanesi Karim Benzema yeni takımına imzayı attı! Kazanacağı parayı sayarken daha çok yorulacak - Son Dakika