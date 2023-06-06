Real Madrid efsanesi Karim Benzema yeni takımına imzayı attı! Kazanacağı parayı sayarken daha çok yorulacak - Son Dakika
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Real Madrid efsanesi Karim Benzema yeni takımına imzayı attı! Kazanacağı parayı sayarken daha çok yorulacak

06.06.2023 21:53

Real Madrid'den ayrılan Karim Benzema, Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad ile sözleşme imzaladı. Fransız forvet, Suudi ekibinden 3 sezon için 600 milyon euro kazanacak.

36 yaşındaki golcü Karim Benzema, resmen Suudi Arabistan'da. Real Madrid ile yollarıa yıran Fransız forvet, Al-Ittihad ile sözleşme imzaladı.

ANLAŞMA 3 YILLIK

Karim Benzema, yıllığı 200 milyon eurodan 3 sezonluk bir anlaşmaya imzasını attı. Fransız futbolcu 3 yıl için 600 milyon euro kazanacak.

RONALDO İLE RAKİP OLUYOR

Suudi Arabistan Ligi'nde yeni sezonda Cristiano Ronaldo ile Karim Benzema, yakın arkadaşı ile bu kez rakip olarak şampiyonluk için mücadele edecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ 5 KEZ KAZANDI

Real Madrid'le toplam 25 kupa kazanan Benzema, Şampiyonlar Ligi'nde tam 5 kez zafer yaşadı. Fransız forvet, 2021-22 sezonundaki başarıda adeta takımını tek başına sırtlamış ve "Ballon d'Or" ödülünü kazanmıştı.

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Eski dostuna rakip oluyor! Karim Benzema'nın yeni takımı belli oldu Eski dostuna rakip oluyor! Karim Benzema'nın yeni takımı belli oldu

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan, Karim Benzema, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Real Madrid efsanesi Karim Benzema yeni takımına imzayı attı! Kazanacağı parayı sayarken daha çok yorulacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Real Madrid efsanesi Karim Benzema yeni takımına imzayı attı! Kazanacağı parayı sayarken daha çok yorulacak - Son Dakika
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