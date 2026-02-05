Karim Benzema Suudi Arabistan'ı karıştırdı: Sen kimsin? - Son Dakika
Karim Benzema Suudi Arabistan'ı karıştırdı: Sen kimsin?

05.02.2026 13:31  Güncelleme: 13:39
Suudi Arabistan'da Al-Ittihad'dan Al-Hilal'e transfer olan Karim Benzema, büyük tepki çekti. Al-Ittihad'ın efsane isimlerinden Mohammed Noor, Benzema'nın takımdan ayrılmasını 'ihanet' olarak nitelendirdi. Noor, Benzema'nın taraftar desteğini hiçe saydığını ve bu kararının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan'da ara transfer döneminde Al-Ittihad'dan ayrılarak ezeli rakip Al-Hilal'e imza atan Karim Benzema, büyük tartışmanın merkezine oturdu. Fransız yıldızın bu kararı, Al-Ittihad camiasında adeta deprem etkisi yaratırken, kulüp tarihinin efsane isimlerinden Mohammed Noor'dan çok sert açıklamalar geldi.

SEZON ORTASINDA AYRILDI, TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Son şampiyon Al-Ittihad'ın bu sezon ligde 6. sırada kalması ve zirve yarışından erken kopması sonrası Benzema'nın takımdan ayrılıp doğrudan Al-Hilal'e transfer olması eleştirilerin dozunu artırdı. Taraftarlar ve kulüp çevresi bu kararı "ihanet" olarak yorumladı.

"HİÇBİR ŞEY YAPMADI, SONRA DESTEK GÖRDÜ"

1994-2013 ve 2014-2016 yılları arasında Al-Ittihad formasını giyen Mohammed Noor, Dawrina Gher programında Benzema'yı sert sözlerle hedef aldı. Noor, Fransız yıldızın performansını şu sözlerle eleştirdi:

"Benzema Al-Ittihad'a geldiği ilk sezonda ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Sonraki sezonda ise her şeyi altüst etti. Peki onu kim destekledi? Taraftarlar. Al-Ittihad formasıyla kaç penaltı kaçırdı, 5-6 değil mi?"

"TARAFTAR ONU SIRTLADI, KUPALAR GELDİ"

Noor, taraftar desteğinin altını özellikle çizerek, "Taraftarlar onu destekledi, takımı destekledi ve biz hem ligi hem de kupayı kazandık. Bu bir gerçek" dedi.

"SEN KİMSİN?"

Efsane futbolcunun en sert çıkışı ise Benzema'nın ayrılık kararına oldu. Noor, Fransız yıldızı, "Tüm bunlardan sonra sezon ortasında çıkıp 'Bu takım için artık oynamak istemiyorum' diyorsun. Sen kimsin? Kariyerine saygım var ama Ronaldo'dan ne farkın var? Onunla bile kıyaslanmıyorsun. Hiç kimsesin" sözleriyle resmen yerden yere vurdu.

