Alacağı para kadar gideceği takım da çok konuşulacak! Karim Benzema, eski dostuna rakip oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Alacağı para kadar gideceği takım da çok konuşulacak! Karim Benzema, eski dostuna rakip oluyor

01.06.2023 19:35

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Karim Benzema, Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a transfer oluyor. Başarılı futbolcuya teklif edilen rakam ise 400 milyon euro.

Karim Benzema'nın, İspanyol devi Real Madrid'den ayrılma kararı aldığı belirtildi. Di Marzio'nun haberine göre, yıldız futbolcunun 30 Haziran'da sona erecek sözleşmesiyle birlikte eflatun-beyazlılara veda edeceği aktarıldı.

TEKLİFİ KABUL ETTİ

Haberde, yıldız futbolcunun Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'dan gelen teklifi kabul ettiği ifade edildi. 35 yaşındaki futbolcunun, geleceği ile ilgili kararını kısa süre içerisinde resmi olarak da açıklayacağı belirtildi.

400 MİLYON EURO ALACAK

ESPN ise Karim Benzema'nın, Real Madrid'in ardından Al Ittihad'a katılacağını duyurdu. Suudi Arabistan ekibinin, daha önce Fransız yıldıza 2 yıl için 400 milyon euroluk bir sözleşme teklifinde bulunduğu hatırlatıldı.

518 GOLE KATKI SAĞLADI

2009 yılında Real Madrid'e imza atan Karim Benzema, eflatun-beyazlı ekipte 647 maçta görev aldı. Başarılı futbolcu, söz konusu mücadelelerde 353 gol attı ve 165 asist kaydetti.

YORUMLAR
500

Karim Benzema, Real Madrid, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alacağı para kadar gideceği takım da çok konuşulacak! Karim Benzema, eski dostuna rakip oluyor - Son Dakika


Son Dakika
19:47 CHP MYK üyelerinin istifası sonrası gözler Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesine çevrildi
19:36 CHP MYK üyelerinin istifası sonrası gözler Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesine çevrildi
19:31 Alacağı para kadar gideceği takım da çok konuşulacak! Karim Benzema, eski dostuna rakip oluyor
19:24 Alacağı para kadar gideceği takım da çok konuşulacak! Karim Benzema, eski dostuna rakip oluyor
19:08 Şakaysa komik, gerçekse daha komik! Aksaray Belediyesi'nden akla hayale sığmayacak paylaşım: Kupamızı gören haber versin
19:03 Şakaysa komik, gerçekse daha komik! Aksaray Belediyesi'nden akla hayale sığmayacak paylaşım: Kupamızı gören haber versin
18:52 Son Dakika! CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun tüm üyeleri istifa etti
18:46 Son Dakika! CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun tüm üyeleri istifa etti
18:38 Asgari ücret ne kadar olacak? İşte iş dünyasının konuştuğu rakamlar
18:34 Asgari ücret ne kadar olacak? İşte iş dünyasının konuştuğu rakamlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2023 20:03:03. #1.11#
SON DAKİKA: Alacağı para kadar gideceği takım da çok konuşulacak! Karim Benzema, eski dostuna rakip oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement