Kariyer Söyleşileri'nin İlki Gerçekleşti - Son Dakika
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Spor

Kariyer Söyleşileri'nin İlki Gerçekleşti

Kariyer Söyleşileri\'nin İlki Gerçekleşti

Sakarya Üniversitesi'nde spor dünyasından isimlerin katıldığı 'Kariyer Söyleşileri' etkinliği yapıldı.

08.11.2024 00:16
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Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İşletme Fakültesince başlatılan "Kariyer Söyleşileri" serisinin ilki, spor dünyasında önemli izler bırakan kişilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Serdivan Belediyesi ve sponsorların katkılarıyla Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi Nevzat Kor Salonu'nda "Sakarya'nın Değerleri Kampüste!" sloganıyla düzenlenen etkinlik öğrencilerden büyük ilgi gördü.

Söyleşinin ilk konukları, teknik direktör Tuncay Şanlı, 2024 Dünya Superbike şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, eski hakem Fırat Aydınus, spor yazarı ve televizyon yorumcusu Şansal Büyüka oldu.

Tuncay Şanlı: "Futbol kültürümüzü geri kazanmalıyız"

Soru-cevaplı gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Şanlı, hakem kararlarına gösterilen tepkilere değinerek, futbolun hatalar zinciri içinde bir oyun olduğunun bilinmesi gerektiğini söyledi.

Futbolculuğu döneminde hiçbir zaman hakemlerle probleminin olmadığının altını çizen Şanlı, "Teknik adam olarak maçtan önce hakemlerle konuştuğumuzda şunu söylüyorum: 'Bir problem olursa lütfen gelin, konuşalım, ben kulübeyi de hallederim. Sonuçta hata da yapabilirsiniz.' Biz de hata yapıyoruz, kaybediyoruz maçı. O yüzden hakem konusuna hiçbir zaman değinmedim, değinmek de istemiyorum." diye konuştu.

Şanlı, ülke futbolunu daha iyi noktalara getirmeyi amaç edinmeleri gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İleri gideceğimize 15 yıl geriye döndük. Futbol konuşmuyoruz ki. Maç izlememeye, kendi ligimi izlememeye başladım. Keyif vermiyor çünkü her an bir hata mı olacak, bu konuşulacak, sosyal medya... O yüzden oyuncularla konuşurken skordan, hakemden bağımsız şunu söylüyorum: 'Ben size bir şey öğretmeye çalışıyorum, zaten siz bu futbolu biliyorsunuz ama beraber keyif alalım, kazanırız kazanmayız, hakem hata yapar yapmaz, biz önce kendimiz işimizi iyi yapmalıyız.' Biz hakemlere yardımcı olmuyoruz ki, olamadık da... O yüzden bu problemi hep konuştukça bir yere varamadık, gitmiyor da. Hakem hata yapmıştır, art niyet vardır bilemem onu, ben oyuna bakarım. Oyun bize keyif veriyor mu? Vermiyor maalesef, futbol kültürümüzü kaybettik; onu geri kazanmalıyız diye düşünüyorum."

Toprak Razgatlıoğlu: "Çok değerli bir dünya şampiyonluğu elde ettik"

2024 Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu ise sezon başında BMW ile anlaştığı için çok iyi şeyler söylenmediğini anımsatarak, "Bu beni strese soktu, farklı bir kafa yapısıyla sezona başlamış oldum. Kimsenin bize inanmadığı, güvenmediği bir şeye imza attık. Bugüne kadar bu markanın hiçbir şekilde başarısı yoktu. İnsanlara, o dünyaya bir şey göstermemiz lazımdı, kanıtlamamız gerekiyordu. Ben şuna inanıyorum aslında. Kimisinde çok yetenek var, kimisi çok hızlı ama kafa yerinde olmadığı zaman bence her şey tamamen boş. Ben onu gördüm bu sene. Motor yarıştığım yerin en iyi motoru değil ama ben öyle kendimi hazırlamışım ki psikolojik, o motordan harikalar yarattık, bambaşka bir seviyeye getirdi beni. Çok değerli bir dünya şampiyonluğu elde ettik." diye konuştu.

Eski hakem Fırat Aydınus ise hakemken bile VAR'ı tasvip eden bir insan olmadığına işaret ederek, "Yoruma açık pozisyonlarda 47 hakemin içinden bile bir pozisyonda farklı farklı yorumlar çıkar. O zaman salt doğruyu bulabilmenin imkanı yoktur çünkü futbol, kuralları yazılmış, yorumlanan bir oyundur. Dolayısıyla VAR'ı sadece teknolojik anlamda topun içeri girip girmemesi, ceza sahası içinde mi, dışında mı veya ofsayt pozisyonunda kullanmalıyız, bunlar haricinde sana göre, bana göre her zaman pozisyonlar değişebilir." ifadelerini kullandı.

Spor yazarı ve televizyon yorumcusu Şansal Büyüka ise Türkiye'de futbolun sadece hakem üzerinden okunmasının son derece yanlış olduğunu söyledi.

Etkinlik sonunda katılımcılara kendilerinin karakalemle çizilmiş resimlerinin bulunduğu tablo ile plaket ve çiçek takdim edildi.

Kaynak: AA

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