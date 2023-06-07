Kariyeri bitmek üzere olan Ronaldo bambaşka bir branşa yöneldi! Hayranları ağzı açık seyretti - Son Dakika
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Kariyeri bitmek üzere olan Ronaldo bambaşka bir branşa yöneldi! Hayranları ağzı açık seyretti

07.06.2023 12:05

Al Nassr forması giyen 38 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Singapur ziyareti esnasında padel tenis oynadı. Hayranları, Portekizli yıldızın bu spor dalında da oldukça yetenekli olduğunu ifade etti.

Sezonu Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da geçiren Cristiano Ronaldo, Singapur'a yaptığı ziyarette korta çıktı.

PADEL TENİSTE MARİFETLERİNİ SERGİLEDİ

Cristiano Ronaldo, Singapur'da padel tenis oynadı. Hayranları, Portekizli yıldızın bu spor dalında da çok yetenekli olduğunu belirtti ve futbolu bıraktıktan sonra buraya yönelmesi gerektiğini söyledi.

RONALDO'NUN ARABİSTAN KARNESİ

Ronaldo bu sezon Al Nassr formasıyla 35 maça çıktı. Portekizli yıldız bu karşılaşmalarda 17 gol ve 4 asistlik performansa imza attı.

Kariyeri bitmek üzere olan Ronaldo bambaşka bir spora yöneldi! Hayranları ağzı açık izledi
Kariyeri bitmek üzere olan Ronaldo bambaşka bir spora yöneldi! Hayranları ağzı açık izledi
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Son Dakika Spor Kariyeri bitmek üzere olan Ronaldo bambaşka bir branşa yöneldi! Hayranları ağzı açık seyretti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kariyeri bitmek üzere olan Ronaldo bambaşka bir branşa yöneldi! Hayranları ağzı açık seyretti - Son Dakika
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