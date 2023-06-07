Sezonu Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da geçiren Cristiano Ronaldo, Singapur'a yaptığı ziyarette korta çıktı.
Cristiano Ronaldo, Singapur'da padel tenis oynadı. Hayranları, Portekizli yıldızın bu spor dalında da çok yetenekli olduğunu belirtti ve futbolu bıraktıktan sonra buraya yönelmesi gerektiğini söyledi.
Ronaldo bu sezon Al Nassr formasıyla 35 maça çıktı. Portekizli yıldız bu karşılaşmalarda 17 gol ve 4 asistlik performansa imza attı.
Son Dakika › Spor › Kariyeri bitmek üzere olan Ronaldo bambaşka bir branşa yöneldi! Hayranları ağzı açık seyretti - Son Dakika